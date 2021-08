Drāma Siguldas melno stārķu ligzdā: māte pamet savus bērnus un dodas uz Etiopijas pusi. VIDEO 

“Facebook” kontā “Melnais stārķis. Dzīvības lidojums”, kas veltīts norisēm Grāfa un Mares ligzdā sestdien, 14. augustā, parādījās satraucošs ieraksts: “Sakarā ar to, ka melno stārķu tiešraides kamerā mātīte nav redzēta vairākas dienas un visticamāk ir uzsākusi migrāciju, tiek meklētas iespējas mākslīgi šo ligzdu piebarot. Pašreiz vienīgais barotājs ir palicis tēvs, kura kapacitāte ir par mazu, lai jaunie putni varētu izligzdot sekmīgi.

Mākslīgā barotava

Mākslīga melno stārķu barotava Igaunijā. (Foto: Latvijas Dabas fonds)

Tas, kā šīs ligzdas iemītniekiem var mēģināt palīdzēt, ir ierīkot mākslīgu barotavu. Netālu no ligzdas ir viens grāvis, kurā to reāli var izdarīt. Virsvadību šim pasākumam ir gatavs uzņemties ornitologs Jānis Ķuze, bet viņam ir nepieciešama sabiedrības līdzpalīdzība. Tādēļ meklējam: * cilvēku Siguldas pusē, kas palīdzētu ierīkot barotavu, un * cilvēku vai zivju barotavas Siguldas pusē, kas būtu ar mieru ziedot un/vai saķert mazas zivtiņas (tām obligāti ir jābūt dzīvām), ar iespēju šīs zivtiņas barotavā arī aizvest un ielaist, tādējādi regulāri papildinot zivju krājumus barotavā.

Šis šobrīd ir vienīgais reālais veids, kā vēl var mēģināt palīdzēt šīs ligzdas jaunajiem putniem izdzīvot un sekmīgi izlidot! Nav zināms, vai tas izdosies, taču mūsuprāt pareizāk būtu mēģināt nevis nedarīt neko un tikai noskatīties”.

Drīz vien arī parādījās ieraksts, ka Grāfam – vientuļajam stārķu tēvam palīdzība atrasta: “Paldies visiem, kas piedāvājuši savu atbalstu, šobrīd palīdzība vairs nav nepieciešama”. Tāpat arī tika ziņots, ka izsekošanas sistēmas Mari “notvērušas” Rumānijā, kas nozīmē, ka viņa tik tiešām ir devusies uz siltajām zemēm.

Vēlā ligzda

Ornitologs Jānis Ķuze: “Ligzdā ir trīs jaunie putni. Izredzes būt sekmīgiem pirmajā migrācijā tiem ir mazas, galvenokārt tieši vēlās ligzdošanas sezonas dēļ”. (Foto: Zilgma Kukle/LETA)

Tikmēr viņas pamestā ģimene barojas no mākslīgi ierīkotas barotavas - ar sietu norobežota sekla grāvja posma 200 metru attālumā no ligzdas, kurā ir ielaista barība - dzīvas karūsas. Šāda tipa konstrukcijas ir pārbaudītas praksē un tās putnus nodrošina ar barību. Līdzīga barotava uzstādīta arī pie melnu stārķu ligzdas Igaunijā, kur arī melnajiem stārķiem bija nepieciešama palīdzība barības sagādē, Jauns.lv informē projekta “Melnais stārķis. Dzīvības lidojums” pārstāvji. Kāda pašlaik ir Mares pamestās saimes dzīve un kāds varētu būt tās liktenis, Jauns.lv iztaujāja ornitologu Jāni Ķuzi, kurš par šiem melnajiem stārķiem uzņēmies šefību.

- Kāda tagad ir šo stārķu galvenā ēdienkarte?

- Dabiskos apstākļos melnie stārķi pārtiek galvenokārt no zivīm un vardēm. Barotava tiek “uzpildīta” ar zivīm, ko sagādā brīvprātīgie palīgi.

- Vai melno stārķu ģimenēs ir tā pieņemts, ka māte aizlido prom, atstājot tēvu ar mazuļiem likteņa ziņā?

- Jā. Arī šajā gadījumā ir pamats uzskatīt, ka māte jau ir sākusi migrēt un tēviņš turpina barošanu viens. Jāņem vērā, ka šī ir vēla ligzda, normāli jaunajiem putniem jau vajadzētu būt lidojošiem.

- Kad stārķi sāk doties no Latvijas uz siltajām zemēm?

- Melnie stārķi migrāciju uzsāk jau augustā. Atšķirība no baltajiem stārķiem ir tajā, ka tā notiek salīdzinoši nemanāmi, putni pirms lidošanas nepulcējas baros.

- Kāds varētu būt mātes pamesto jauno stārķēnu liktenis?

- Ligzdā ir trīs jaunie putni. Izredzes būt sekmīgiem pirmajā migrācijā tiem ir mazas, galvenokārt tieši vēlās ligzdošanas sezonas dēļ - ir zināms, ka ligzdās, kurās olas ir iedētas vēlu, iespēja, ka jaunie putni izdzīvos pirmajā dzīves gadā, ir mazas.

Izdzīvošanas izredzes mazas

Siguldas melno stārķu mamma Mare likteņa ziņā pametusi savus trīs bērnus. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Arī projekts “Melnais stārķis. Dzīvības lidojums” informē, ka šo triju jauno stārķēnu “sekmīga migrācija ir jautājums, uz kuru nav atbildes. Mirstība jauno putnu vidū sasniedz pat 90%, turklāt šie cāļi nav labā kondīcijā, tādēļ garantiju par sekmīgu migrāciju neviens nedos”.

Melnais stārķis jeb gandrs, arī goris, ir Latvijā sastopams, aizsargājams stārķveidīgo kārtas putns, kuru var atpazīt un atšķirt no baltā stārķa pēc melnā apspalvojuma. Latvija ir viena no Eiropas valstīm, kur melnie stārķi pagaidām vēl sastopami samērā lielā skaitā un piemērotās vecās mežaudzēs ligzdo regulāri. Tomēr to skaits pēdējās desmitgadēs ir ļoti ievērojami samazinājies. Kopējais ligzdojošo putnu skaits tiek vērtēts kā 500-700 pāru. Melnie stārķi atlido martā-aprīlī, bet rudenī aizlido uz ziemošanas vietām. Latvijas melnajiem stārķiem nozīmīga ziemošanas vieta ir Etiopija.

