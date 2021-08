Vīrietis iemūžinājis Latvijā reti sastopamo gludeno čūsku

Čūska sastapta Slīteres Nacionālā parka teritorijā, Bažu purvā. Gludenā čūska ir žņaudzējčūska, kura savu upuri nožņaudz, aptinoties tam apkārt. Apmēram pusmetru garā čūska cilvēkam ir nekaitīga, jo to upuri visbiežāk ir ķirzakas.

Kā norāda Slīteres nacionālais parks, šī čūska sastopama Rīgas līča piekrastē - no Slīteres nacionālā parka līdz Saulkrastiem. Tas, acīmredzot, saistīts ar ziemošanas apstākļiem, kurus nodrošina jūras tuvums. Slīteres nacionālajā parkā šī populācija ir viena no lielākajām, ja ne pati lielākā Latvijā. Tās sastaptas Kolkasragā, Bažu purvā, Ušos un citviet.

Tie, kuri dzirdējuši par gludeno čūsku, bieži vien kļūdaini uzskata, ka tā ir bezkāju ķirzaka – glodene, bet gludenā čūska 𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑐𝑎 ir no zalkšu dzimtas. Daudzi pirmajā acu uzmetienā to varētu sajaukt ar odzi, jo uz gludenās muguras arī saskatāms raksts, bet tas ir vāji redzams. Pāreja no galvas uz ķermeni ir bez izteikta sašaurinājuma kā odzei un pats ķermenis ir ievērojami slaidāks.

Latvijā ir viena indīgā čūska – odze. Tās raksturīgākā pazīme ir zig-zag raksts uz muguras. Zalkti, kas nav indīgs, var atpazīt pēc dzeltenbaltajiem plankumiem uz galvas.