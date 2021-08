Regulatora apstiprinātais AS "Rīgas siltums" tarifs ietver iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu 41% apmērā, ko siltumapgādes uzņēmums iegādājas no siltumenerģijas ražotājiem, kam ražošanas izmaksas ir palielinājušas dabasgāzes cenas pieauguma dēļ.

SPRK pauda, ka dabasgāzes tirgū jau kopš šī gada janvāra ir vērojams straujš cenas kāpums. Piemēram, šogad jūlijā dabasgāzes cena Vācijas "Gaspool" biržā ir piecas reizes augstāka, salīdzinot ar 2020.gada jūliju. Līdzīgas tendences vērojamas arī citu Eiropas valstu dabasgāzes biržās, tostarp Nīderlandē, Beļģijā.

SPRK vadītāja Alda Ozola skaidroja, ka, apzinoties tirgus situāciju, kurā dabasgāzes cenas ir sasniegušas vēsturiski augstāko cenu līmeni - vairāk nekā 45 eiro par MWh -, kopš dabasgāzes tirgus atvēršanas 2017. gadā, SPRK izvērtējuši, ka "Rīgas silums" iepirktās siltumenerģijas izmaksas atbilst esošajai dabasgāzes tirgus situācijai.

"Salīdzinot ar 2020. gadu, "Rīgas siltums" tarifs būs augstāks, tomēr tas nesasniedz to līmeni, kādu maksājām pirms astoņiem - desmit gadiem. Vadoties pēc dabasgāzes nākotnes produktu cenām, prognozējam, ka dabasgāzes cena varētu samazināties 2022. gada vasarā," atzīmēja SPRK vadītāja.

Lai veicinātu energoefektivitāti un mazinātu kopējos rēķinus par siltumenerģiju, SPRK aicina mājas iedzīvotājus vērsties pie apsaimniekotāja, lūdzot pārskatīt uzstādīto temperatūras režīmu siltummezglā. Pareizi izvēlēts temperatūras režīms samazinās arī kopējo siltumenerģijas patēriņu daudzīvokļu mājā.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. 77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% atrodas uzņēmuma īpašumā.

49% uzņēmuma akciju pieder Rīgas domei, 48,99% pieder Latvijas valstij, bet 2% pieder SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", kā arī AS "Latvenergo" pieder 0,005%