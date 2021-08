Daudziem bērniem var būt psiholoģiski grūti šoruden iet uz skolu klātienē

Daudziem skolēnu vecākiem un arī pašiem bērniem šī vasara ir bija ilgi gaidītā atpūta pēc daļēji attālinātā mācību gada pērn. Attālinātās mācības, epidemioloģiskā situācija valstī, finansiālā nestabilitāte un citi faktori ietekmēja gan pieaugušos, gan bērnus.

Lai gan jaunais mācību gads ir dažu nedēļu attālumā un bērniem vajadzētu tikai baudīt vasaras un brīvlaika sniegtās iespējas, eksperti domā, ka ir vērtīgi bērnu sagatavot mācību gadam. "Es domāju, ka ir daļa bērnu, kuriem viss būs kārtībā, kad septembrī notiks atgriešanās skolā, bet lielai daļai bērnu būs grūtības," sacīja klīniskā psiholoģe Žanīna Domingesa. "Es domāju, ka vecākiem jābūt optimistiem, bērni jāiedrošina, jāatbalsta un jāmierina, ja tas nepieciešams”, viņa uzsvēra.

Šeit ir četras vienkāršas lietas, ko varat darīt, lai palīdzētu bērnam sagatavoties nākamajam mācību gadam.

Labāk skarba patiesība....

Lai gan uz brīdi izskatījās, ka Eiropas Savienībā Covid-19 pandēmijas briesmas sāka sarukt, situācija nu ir mainījusies. Saslimstības gadījumu skaits ir strauji pieaudzis, izplatoties ļoti lipīgajam delta variantam. Šis ir piemērots laiks, lai ar bērniem pārrunātu par to, ka pandēmija nav beigusies, lai gan mēs visi to vēlamies. Un, lai gan skola, visticamāk, nebūs tik traucēta un nesakārtota kā pēdējo 18 mēnešu laikā, šis joprojām nebūs tipisks mācību gads. "Es domāju, ka ir svarīgi pateikt:" “Mēs zinām, ka pandēmija nav beigusies un lietas mainās neatkarīgi no mums. Iespējams viss nebūs tā, kā mēs gribētos un mums būs jābūt elastīgiem. Taču tiklīdz zināšu vairāk, mēs visu izrunāsim”, uzskata klīniskā psiholoģe. "Galvenais ir atstāt durvis atvērtai komunikācijai," sacīja Domingesa, "it īpaši, ja lietas ir neskaidras."

Atpūta vienam no otra

Daudzi bērni pagājušajā mācību gadā mācījās gan klātienē, gan attālināti. Daudzas ģimenes ir dzīvojuši mājās gandrīz visu diennakti vairākus mēnešus pēc kārtas. Un, ļoti iespējams, arī šovasar esat pavadījuši daudz laika kopā. Dominguesa uzskata, ka bērniem, īpaši sākumskolas vecuma posmā, var būt grūtības septembrī attapties skolā bez ierastā mammas vai tēta pleca. Viņa iesaka maziem solīšiem radināt bērnu pie patstāvības, lai viņš mācētu ar situācijām tikt galā viens pats. Var palīdzēt dienas nometne, palikšana pa nakti pie draugiem, kaut vai brīvdienu pavadīšana ar kādi citu ģimenes locekli, piemēram, krustmāti.

Foto: Pixabay

Rīta treniņi

Darba dienas rīti ģimenēs ar maziem skolēniem mēdz būt ļoti saspringti, un daudziem vecākiem jau aizmirsies, kā tas ir, kad ar vienu roku jāpin bizes, bet ar otru jāvāra brokastu putra. Tāpēc speciāliste iesaka rīta rutīnu “izmēģināt” jau tagad. Dažas dienas pirms skolas sākuma, celieties laicīgi, iemācīt bērnam atrast vajadzīgās drēbes pašam, kā arī kopīgi ieturēt maltīti.

Tāpat ieteicams izmēģināt tikšanu līdz skolai, vai tā būtu pastaiga, brauciens sabiedriskajā transportā vai ar personisko automašīnu. "Tādā veidā jūs nedarīsit visu uzreiz septembrī," viņa teica. Tomēr esiet līdzjūtīgs pret sevi, zinot, ka pāreja nebūs perfekta neatkarīgi no tā, cik daudz plānojat vai mājās izmēģiniet. "Jūs gatavojaties procesam, kuram īsti nevar sagatavoties, var tikai mēģināt to izdarīt," sacīja Domingesa.

Skolas mēģinājums

"Ar bērnu pārrunājiet skolas pieredzi, kas viņam tur patika, kas nē, kā sauc labāko draugu”, ieteica speciāliste. "Ja ir iespēja satikt skolotāju vai klasesbiedrus, tas ir lieliski. Ja tas nav iespējams, tad var palīdzēt kopīga apģērba iegādāšanās skolai, krāsaino zīmuļu uzasināšana vai burtnīcu ievākošana. Jārēķinās, ka var paiet zināms laiks, lai bērni justos ērti neatkarīgi no tā, cik daudz jūs viņus sagatavojat.

Jebkurā mācību gadā septembris patiešām ir pārejas mēnesis, kad pēc garā vasaras brīvlaika ir jāievēro cits režīms. Taču rēķinieties, ka ne visi bērni to gaida ar šausmām, nedz arī visi priecājas tur atgriezties. Runājiet par bērna jūtām, atbalstiet viņu un iedrošiniet, ka vienmēr būsiet gatavs viņam palīdzēt, lai arī kāda būs situācija.

Saistītās ziņas "Viņi grimst..." - skolās satraukušies par bērniem, kuriem vajadzīga stutēšana Pirms jaunā mācību gada jauniešus un studentus aicina aktīvi vakcinēties Kā gudri iekārtot skolēna istabu, lai katru gadu nav jāpērk jaunas mēbeles