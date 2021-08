Jelgavā atklāta Ulda Rogas, “Prāta vētras” bundzinieka Kaspara tēva, gleznu izstāde. FOTO

Ulda Rogas personālizstādē “Jelgava: cits skata punkts” eksponētas gleznas, kuras radītas vairāku gadu garumā. Izstāde veltīta slavenā jelgavnieka, kura gleznas ir gandrīz katrā viesnīcas numurā, 80 gadu jubilejai.

“Viesnīca “Jelgava” lepojas ar savu Ulda Rogas gleznu kolekciju. Plānojam to papildināt un esam priecīgi tik ilgus gadus sadarboties ar šo izcilo mākslinieku,” saka viesnīcas direktore Sanita Kalvīte.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasniedzēja Inta Paulsone saka, ka Uldi Rogu novērtēt pat nav iespējams: “Katram cilvēkam, kas Jelgavā saistīts ar mākslu, viņš ir kā tēvs, kā skolotājs. Viņa autoritāte ir neapstrīdama – bet tā nav barga, tā ir sirsnīga. Visu laiku viņš ir darbībā un mākslā, un dāvina cilvēkiem savu nebeidzamo pozitīvismu.”

“Uldis Roga manā dzīvē ir ļoti nozīmīgs cilvēks. Viņš veicinājis un stāvējis blakus manas personības izaugsmei. Uldis ir viens no ceļa rādītājiem manā dzīvē,” teic interjera dizainere Ilona Drīliņa. Mākslas aprindās visi ir vienisprātis – tik lielu daļu savas daiļrades tieši Jelgavai veltījis nav neviens. Lieliskais akvareļa meistars ataino pilsētu savās gleznās, un nupat atklātajā izstādē apmeklētājs varēs palūkoties uz to ar gleznotāja acīm, pamanot nianses, kas, būdamas tepat acu priekšā, tomēr palikušas it kā apslēptas. Izstāde būs atvērta līdz 20. augustam.

Mākslinieks dzimis 1941. gada 28. septembrī, laikā, kad Latvijā jau valdīja Otrais pasaules karš, bet dzimtajā mājā Bukaišos Dobeles rajonā bija kluss lauku miers. Bērnība puisēnam bija smaga, tomēr ar mātes gādību Uldis Roga tika uzņemts Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, kas aizsāka viņa talanta uzplaukumu.

Uldis Roga strādājis par dekoratoru Jelgavas Kultūras namā, noformējis daudzu nozīmīgu pasākumu vizuālo tēlu, mēdza veidot dekorācijas uzvedumiem Ādolfa Alunāna Jelgavas teātrī un Lauksaimniecības universitātes teātrī. Nozīmīgu devumu gleznotājs ir ielicis arī darbā ar jaunatni – palīdzot attīstīties jaunajiem māksliniekiem. Mākslinieks galvenokārt strādā akvareļa un pasteļa tehnikā, bieži vien tās savieno un izmanto kā interesantu izteiksmes līdzekli. Viņa darbi atrodas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja un Nacionālā mākslas muzeja krājumos, kā arī privātkolekcijās Latvijā un ārzemēs.