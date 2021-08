Valsts drošības iestādes uzskata, ka tā ir metode, kā iegūt vairāk piekritēju, un tas arī liecina par mēģinājumiem iegūt ietekmi politikā.

Jencītis dancina pat tiesnesi

Ar sektu saprot labi organizētu, autoritāru un slēgtu reliģisku organizāciju, kura ir atšķēlusies no kādas valdošās baznīcas. Tomēr tajā pašā laikā sektantiem ir ļoti raksturīgi uzskatīti sevi par izredzētiem un būt neiecietīgiem pret jebkuru citu viedokli.

Viens no tādiem veidojumiem ir Mārča Jencīša oficiāli reģistrētā organizācija "Kristus pasaule".

Jencītis ir viens no pārliecinātākajiem vakcinācijas pretiniekiem un savos dievkalpojumos sludinājis, ka viņa draudzē ar Covid-19 neviens nesaslims.

Oficiāli zināmo biedru skaits ir ap piecdesmit, tomēr patiesais atbalstītāju skaits var būt lielāks. Organizācijā valda stingra hierarhija, obligāto ziedojumu sistēma (desmitā tiesa no visiem ienākumiem pirms nodokļu nomaksas) un iebaidīšana.

To, cik ļoti tā valda pār savu biedru prātiem, apliecina fakts, ka valstī ieviestās komandantstundas laikā draudzes nelegāli rīkotā Jaungada ballē viesu namā "Brūveri" Siguldā piedalījās prokurors Renārs Sladzevskis un viņa sieva, tiesnese Ieva Sladzevska, kuriem tas teorētiski varēja beigties pat ar darba zaudēšanu.

Jencītis nekad nav slēpis savu uzskatu, ka ticīgajiem jāiet politikā un “vara ir jāpadara par kalponi kristiešu labā”. Pēc organizācijas un dievkalpojumu norises šī sekta pieskaitāma pie harismātiem, kuriem raksturīga pakļaušanās vienam līderim.

Mistiskais Kisindžera plāns

Harismātu virziena spilgtākais pārstāvis Latvijā ir arī Jaunā paaudze ar Alekseju Ļedjajevu priekšgalā, pārliecinātu Covid-19 un vakcinācijas noliedzēju.

Jaunās paaudzes līderis Aleksejs Ļedjajevs ir viens no pretvakcinācijas tribūniem Latvijā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

"Facebook" ievietotā video viņš apgalvo, ka ar vakcīnas palīdzību cilvēki tiks pārveidoti par “paklausīgām un vadāmām aitām”, bet galvenais plāns esot samazināt pasaules iedzīvotāju skaitu līdz vienam miljardam. Ļedjajevs klāsta, ka šis plāns radies jau krietni agrāk un par to Pasaules Veselības organizācijas eigēnikas padomē (izfantazēta struktūra) jau pirms 30 gadiem esot runājis tā laika ASV valsts sekretārs Henrijs Kisindžers.

Sazvērestības teoriju izplatītāji ir iecienījuši to pierakstīt Kisindžeram, kurš gan neko tādu nav teicis, oficiālu avotu Ļedjajevs uzrādīt nevar un esot šo izteikumu atradis sociālajos tīklos.

Šlesera piekritēji

Jaunā paaudze dibināta ap 1990. gadu, un kādreiz dievkalpojumos Sporta manēžā pulcējās simtiem cilvēku, ziedojumus vācos plastmasas spaiņos.

2009. gadā šādā dievkalpojumā redzēts toreizējās Latvijas Pirmās partijas jeb mācītājpartijas līderis Ainārs Šlesers, bijušais ekonomikas ministrs Juris Lujāns, kas interesanti, arī kādreizējais Sorosa fonda Latvijas filiāles programmu direktors Nils Muižnieks. 8. Saeimas deputāte no mācītājpartijas Inta Feldmane pat ekstāzē vārtījās pa grīdu. Vēlākajos gados pie Ļedjajeva viesojās arī Rīgas dome spice – Andris Ameriks, Juris Radzēvičs, Dainis Turlajs.

Tomēr ar laiku Ļedjajeva sektas piekritēju skaits Latvijā samazinājās, viņš vairākus gadus mēģināja iekarot Ameriku, taču nu atgriezies un manīts Alda Gobzema rīkotās tautas sapulces pirmajās rindās. Tā kā Šlesers paziņojis par savu atgriešanos lielajā politikā, nebūs pārsteigums, ja Ļedjajevs būs manāms arī viņa tuvumā, taču viņa ietekme šobrīd ir stipri samazinājusies.

Jauni konkurenti

Ļedjajevam ir arī konkurenti, jo valsts drošības iestādes ir fiksējušas, ka laikā, kad kovidnoliedzēji rīkoja masu pasākumus, manīti vairāki cilvēki, kuri saistīti ar vienu no Krievijas sektām – "AllatRa".

Šī sekta pēdējā laikā piedzīvo strauju ietekmes pieaugumu. Tā dibināta teju pirms desmit gadiem Ukrainā, tās radītājs ir mistiskas verterbrorevitoloģijas klīnikas vadītājs Igors Daņilovs. Tāda paša nosaukuma Allatra grāmatu, kas ir sektas ideoloģijas pamatā, sarakstījusi kāda Anastasija Noviha, kuru neviens nekad nav redzējis.

Sektas ideoloģijā ir sajauktas kopā pasaules lielāko ticību pamata idejas ļoti primitīvā līmenī, taču vistuvākā tomēr ir Krievijas pareizticīgo baznīca. Daņilovs sevī iemiesojot visu reliģiju praviešus – sākot ar Jēzu Kristu, beidzot ar Muhamedu.

Ukrainā šī sekta īpaši lielu piekritēju skaitu neieguva, pēdējos gados vērojama aktīva tās darbība Krievijā, un interesanti, ka šīs valsts varas iestādes uz tās darbošanos skatās caur pirkstiem. Jautājums – kāpēc?

Putina pielūdzēji

Sektas ideoloģijas pamatā ir teorija, ka cilvēki pārāk dziļi ieslīguši materiālajās interesēs un pār pasauli valda īpaša izredzēto grupa, kas visu vada kā leļļu teātrī. Tieši pirms izvēršanās Krievijā sektas mitoloģijā pēkšņi parādījās personāžs Nomo, kura galvenā misija ir atbrīvot visas slāvu tautas no šīs pasaules kundzības. Nomo apraksts neatstāj šaubas, ka ar to domāts Krievijas prezidents Vladimirs Putins.

Krievijas žurnālisti izpētījuši, ka šī sekta visticamāk arī saņem noteiktu varas atbalstu, jo tai pieejami gan drukātie, gan vizuālie mediji. Kamēr, piemēram, Jehovas liecinieki pasludināti par ekstrēmistiem un viņus liek cietumā pat par Bībeles lasīšanu savā pulciņā, "AllatRa" visai brīvi var rīkot dažādus pasākumus, pat izvietojot milzīgas reklāmas gar autoceļiem.

Šī sekta Latvijā nav reģistrēta, taču tāds mēģinājums ir bijis. Pieteikumu par pārstāvniecības reģistrēšanu Latvijā bija iesniegusi kāda Jevgēnija Maļecka. Lielāko aktīvistu vidū ir vēl Jānis Ukins, Mihails Suhanovs un Jevgēņija Hercmane, kuri sociālajos tīklos sludina globālo klimata krīzi.

Interesanti, ka savulaik arī politiķe Ingūna Sudraba, par kuras sakariem ar Krieviju tolaik nebija nekādu šaubu, regulāri bija manīta apmeklējam “garīgās dziedniecības un attīstības centra” DVS Urantija meditācijas nodarbības. Arī te bija vērojamas sektantisma pazīmes, un Urantija savā interneta vietnē slavēja Putinu un apšaubīja Latvijas neatkarību. Šobrīd šādi teksti centra mājaslapā vairs nav manāmi.

Kontrole ir apgrūtināta

Kādreiz Tieslietu ministrijā pastāvēja Reliģisko lietu pārvalde, kas nodarbojās ar visiem reliģisko organizāciju jautājumiem, ieskaitot reģistrēšanu un pat savstarpējo konfliktu risināšanu. 2008. gadā pārvaldi likvidēja, tās funkcijas sadalot starp ministriju un Uzņēmumu reģistru. Reliģiskās organizācijas reģistrē Uzņēmumu reģistrs, bet nekas neliedz sektai reģistrēties arī kā komerciālai organizācijai. Uzzināt, cik Latvijā šobrīd ir sektu, būtībā nav iespējams.

“Jēdziens sekta normatīvajos aktos netiek lietots, tomēr latviešu literārās valodas vārdnīcas izpratnē to mēdz izmantot pētniecībā,” teic Tieslietu ministrijas pārstāve Lana Mauliņa.

Pēc Satversmes tiesas 2018. gada sprieduma atsevišķi neizdala jaunas reliģiskas organizācijas vai tās, kuras pirmo reizi uzsāk savu darbību Latvijā un nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām).

“Tā kā jebkāda veida nereģistrētu reliģisko organizāciju atsevišķa uzskaite nav paredzēta, tad prasītie dati un informācija nav apkopota,” informē Mauliņa. “Nereģistrētu reliģisko organizāciju darbību radīto risku novēršanu galvenokārt nodrošina par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgās iestādes – Valsts policija, Valsts drošības dienests, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un pašvaldības.”

Valsts drošības dienests ierasti informē, ka “tiek veikts atsevišķu reliģisko organizāciju monitorings, un šobrīd nav fiksētas darbības, kas pārkāptu to darbību reglamentējošo likumdošanu”.

Mūziķu pāris uz sektas skatuves

Jaunās paaudzes līdera Alekseja Ļedjajeva raidījumā nesen viesojies džeza mūziķu pāris Jolanta Gulbe-Paškeviča un Deniss Paškevičs, piemetot savu artavu vīrusa tālākai izplatībai.

Paškevičs atklājis, ka atteicies uzstāties koncertā, jo bija jābūt vakcinētam pret Covid-19, bet citu cilvēku lēmumu potēties par 80% skaidrojis ar bailēm – nevis no slimības, bet darba zaudējuma u.tml.

Sociālantropologs, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Klāvs Sedlenieks intervijā Apollo.lv atgādina, ka šādām organizācijām tas ir raksturīgi: “Tāpēc jau tās pastāv, jo sludina kaut kādu īpatnēju nostāju, kura šos cilvēkus atšķir no pārējiem un tādā veidā ļauj pacelt viedokli pašiem par sevi.” Galējās izpausmēs “Dieva vārdā” pieredzēta arī atteikšanās no visiem saviem īpašumiem vai to norakstīšana sektas līderiem, pat kolektīva pašnāvība.

Upurē savus tuvākos

Augusta beigās Vidzemes rajona tiesā Cēsīs plānots skatīt lietu par Pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes darbības izbeigšanu.

Lieta ierosināta pēc bijušā ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera iesnieguma. Šī sekta nokļuva likumsargu redzeslokā 2019. gada maijā pēc mātes un bērna nāves mājdzemdībās Jelgavā.

26. oktobrī Zemgales rajona tiesa Jelgavā turpinās skatīt apsūdzību pret mirušās sievietes vīru, tēvu un draudzes līdera sievu. Patlaban viņi visi ir brīvībā, noteikts aizliegums izbraukt no valsts.

Renārs, akli klausot garīgajam līderim, ļāva nomirt savai sievai un dzimstošajam mazulim. (Foto: Rojs Maizītis)

Draudzes locekļiem ir aizliegts vērsties pie ārstiem, arī zobārstiem, un pat stāties grūtniecības uzskaitē, medicīniskās palīdzības vietā izmantotas lūgšanas. Kad 21 gadu vecajai sievietei sākās dzemdības, viņas vīrs Renārs, tēvs Valdis Simsons un sektas garīgā līdera sieva Solvita Dāvida nolēma dzemdības pieņemt paši.

Bērns nosmaka, māte nomira no vissmagākās grūtniecības toksikozes formas – eklampsijas. Dzemdību laikā vīrieši turējuši sievietei kājas, mutē viņai likta karote, nākamajā dienā iedots tikai padzerties ūdeni. Traģēdiju sektanti skaidro ar “Dieva gribu”.

Šajā mājā Jelgavā izdzisa jaunas sievietes un bērna dzīvība sektantu apsēstības vārdā. (Foto: Rojs Maizītis)

Kontrole un akla paklausība

Kristus sludinātā mīlestība gan šajā draudzē nav saskatāma. Tās vietā uzspiesta akla paklausība līderim, norobežošanās no laicīgās dzīves, atteikšanās no grāmatām, piemiņas lietām, preses, interneta ziņām, pat kavēšanās atmiņās, attiecību uzturēšanas ar neticīgajiem un it īpaši ar cilvēkiem, kas izslēgti no sektas.

Aizliegts mācīties, strādāt ārpus sektas, sektanti dzīvojuši noslēgtās kopienās kopmītnēs blakus darbavietai – vadoņu uzņēmumiem. Ģimenes veidotas atbilstoši norādījumiem “no augšas”, viņu īpašumi pārdoti.

Vadoņu bizness

Aicinājumi uz mantas neieredzēšanu gan ir divkosīgi – kamēr ierindas sektanti savus īpašumus pārdevuši par labu draudzei, paši vadoņi no laicīgā biznesa nekautrējas. Vēl pirms traģēdijas Jelgavā līderiem Valdim Simsonam un Jānim Dāvidam piederēja Svētes maize.

Vēlāk uzņēmums pārdots draudzes loceklim Robertam Neimanim, personai ar tādu pašu uzvārdu kā Madonas novada Dzelzavas pagasta zemnieku saimniecības Kaļļi saimniekam – šī ir arī draudzes juridiskā adrese.

Valsts drošības dienesta pārbaudē saskatītas pazīmes, kas vērtējamas kā pamats šīs reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanai. Pēc 2018. gada draudzes pārskata, tajā bijuši 132 pilngadīgi un 45 nepilngadīgi locekļi.

Saskaņā ar Reliģisko organizāciju likumu reliģiskās organizācijas darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, var izbeigt, ja tā ir pretrunā ar Satversmi un citiem normatīviem aktiem, ja organizācija ar savu darbību apdraud demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrisko mieru un kārtību, citu personu veselību un tikumību.