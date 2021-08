Krapāne nosūtījusi Saeimas Sporta apakškomisijas deputātiem lūgumu parakstīt iesniegumu par apakškomisijas sēdes sasaukšanu, aicinot nekavējoties sasaukt Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēdi un iekļaut attiecīgās sēdes darba kārtībā jautājumu par Sporta apakškomisijas priekšsēdētāja maiņu.

Krapāne norāda, ka lūgums nekavējoties nomainīt esošo Sporta apakškomisijas priekšsēdētāju Riekstiņu radies viņa publisko izteikumu dēļ, pamatojoties uz diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanu, kurā saskatāms būtisks kaitējums pret cilvēkiem ar invaliditāti.

Riekstiņš publikācijā vērsies pret Latvijas paralimpiešiem, pēc būtības noniecinot paralimpisko sportu, pazeminot tā nozīmi sabiedrībā un attiecīgi tiesībās uz pienācīgām balvu sistēmām, norāda Krapāne.

Jau ziņots, ka IZM parlamentārais sekretārs otrdien savā "Facebook" kontā publicēja fragmentu no "Latvijas Avīzes" intervijas ar viņu, kurā bija pausts viedoklis, ka "parastajiem sportistiem" par panākumiem olimpiskajās spēlēs būtu jāsaņem lielākas prēmijas nekā paralimpiešiem, ņemot vērā atšķirīgo konkurenci.

"Attiecībā uz prēmijām paralimpiešiem - būšu ļoti nepopulārs, bet es to nesalīdzinu ar parasto sportu. Tās ir divas dažādas lietas - gan attiecībā uz konkurenci, gan visu pārējo. Nesaku, ka paralimpiešiem jābūt mazāk, bet parastajiem sportistiem jābūt vairāk, ņemot vērā konkurences faktoru. Vienmēr ir tabu tēmas, par kurām nerunāt - labāk dodam un aizmirstam, citādi būs jātaisnojas. Manuprāt, abas šīs lietas nevar likt vienos svaru kausos. Diez vai tas ir godīgi pret parastiem sportistiem," bija paudis Riekstiņš.

Šāds IZM amatpersonas viedoklis otrdien izpelnījās daudzu sociālo tīklu lietotāju sašutumu.

Īsi pirms pusnakts izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece savā "Facebook" kontā publicēja atvainošanos par Riekstiņa izteikumiem. Ministre atvainojās ikvienam, kuram Riekstiņa paustais viedoklis radījis priekšstatu par paralimpiešu pazemināšanu iepretim citiem sportistiem.

Atvainošanos sociālajā tīklā "Facebook" publicējis arī pats Riekstiņš. Viņš skaidro, ka daudz laika pavada visu sportistu vidē, tiekas ar sportistiem no visām sociālajām grupām un ir dzirdējis dažādus viedokļus no pašiem sportistiem, arī viņu treneriem, kur katrs vēlas gūt kādas priekšrocības prēmēšanas sistēmā. IZM parlamentārais sekretārs norāda, ka, būdams emocionāls cilvēks, bija ietekmējies no visa minētā.

Viņš arī norādījis, ka otrdien pats piedāvājis ministrei pamest amatu. "Ministres atbildi visi zina, un tāpēc arī piekritu būt viņas komandā, jo cienu par attieksmi pret visiem nešķirojot," sava atvainošanās ieraksta noslēgumā piebildis IZM parlamentārais sekretārs.