Anglijā meklē tūkstošiem jaunu darbinieku. Latvieši stāsta par algu palielinājumu

Zigurds Šusters Lielbritānijā dzīvo un strādā kopš 2006. gada. Savā tagadējā darba vietā viņš jau diezgan ilgus gadus ir kravas automašīnu šoferis. Zigurds sarunā ar portālu Jauns.lv pastāstīja, ka šoferi Anglijā ir trūkuši vienmēr. Nesen dzirdēts, ka Lielbritānijā trūkst jau 90 tūkstoši kravas auto vadītāju.

Labu darbinieku trūkums saistīts gan ar Lielbritānijas izstāšanos no ES, gan Covid-19 pandēmiju.

Pandēmijas ietekmē mainījušās tūrisma un ar to saistītās nozares: sabiedriskās ēdināšanas un izmitināšanas jomas. Ja pirms pandēmijas 30-40% cilvēku varēja atļauties izbraukt no valsts un doties atpūtā uz ārzemēm, tad pandēmijas laikā viņi ir spiesti atvaļinājumus pavadīt savā mītnes valstī. Tas ietekmē arī restorānu un viesnīcu darbību, Zigurds teica.

Piedāvā iespaidīgus sagaidīšanas bonusus

Ja kāds no šoferiem saslimst ar Covid-19, tad viņam ir jādodas 14 dienu izolācijā. Šādu laiku aizliegts strādāt arī viņa maiņas kolēģiem, ar ko viņš kontaktējies. Līdz ar to maiņai trūkst darbinieku. "Tas šobrīd spēlē lielu lomu," viņš raksturoja situāciju.

Tāpat dzirdēts, ka darba devēji palielina atalgojumu esošajiem darbiniekiem, kā arī piedāvā iespaidīgus "Welcome Bonus". Esot firmas, kas sola 1500 mārciņas par to vien, lai darbinieks atnāktu strādāt pie viņiem.

Var izvēlēties, kur strādāt

Līdz ar pieaugošo šoferu trūkumu arī esošajiem autovadītājiem mēdz pacelt algas. Šoferi tagad pat var izvēlēties, kur un ko strādāt - iepriekš tā nebija. "Šoferu trūkums vienmēr bijis šajā valstī." Pirms vairākiem mēnešiem šoferu trūkums bija lēsts 70 tūkstošu apjomā, bet tagad tas sasniedzis jau 90 tūkstošus darbinieku, Zigurds teica.

Šī iemesla dēļ veikalos mēdz būt redzami tukši preču plaukti - trūkst autovadītāju, kas atvestu pārtiku. Dzirdēts, ka situācijas uzlabošanai varētu iesaistīt armijas pārstāvjus, lai viņi izvadā preces pa veikaliem. Tāpat ir doma saukt atpakaļ eiropiešus, lai viņi kaut uz brīdi pastrādātu ar līgumiem.

Apvienotajā Karalistē ik nedēļu mainās dažādi noteikumi un ierobežojumi saistībā ar Covid-19 pandēmiju, un, iespējams, septembrī varētu būt lielākas izmaiņas. Regulārā noteikumu maiņa atstāj būtisku iespaidu uz nodarbinātību. Pandēmijas dēļ izskan arī viedokļi, ka daļa uzņēmumu pārtrauks darbu, bet Zigurds novērojis, ka patlaban daudz uzņēmumu tieši meklē jaunus darbiniekus.

Daudzi meklē darbiniekus

Savukārt Ilze Bule Lielbritānijā ieradās 2011. gadā. Viņa ir pašnodarbinātā un no mājām strādā divās darba vietās. Ilze nejūt, ka līdz ar Lielbritānijas izstāšanos no ES un Covid-19 pandēmiju būtu mainījies viņas darba apjoms, bet no apkārtējiem dzirdams, ka ļoti daudzās darba vietās meklē darbiniekus. "Pirms "Brexit" un Covid-19 darbu varbūt bija mazliet grūtāk dabūt, bet tagad tas ir ļoti pieejams."

Gan darba sludinājumos, gan apkārtējo ļaužu valodās dzirdams, ka pat uz līnijas strādniekiem tiek paaugstinātas algas. "Arī citās vietās tiek paceltas algas, lai tikai cilvēki ietu un strādātu. Laikam tas ir saistīts arī ar to, ka daudzi nepaspēja sakārtot statusus.

Trūkst laukstrādnieku

Un tagad uz vasaras sezonas darbiem esmu pamanījusi, ka ļoti liels pieprasījums ir tieši pēc lauku strādniekiem. Droši vien kādreiz strādnieki iebrauca uz sezonu strādāt, bet tagad ar to būtu jānodarbojas tiem, kam ir statusi un kas šeit ir. Bet laikam viņu ir palicis ļoti maz." Iespējams, tie darbinieki, kam ir sakārtoti statusa dokumenti, jau ir atraduši pamatīgāku un stabilāku darba vietu, vairs nepretendējot uz sezonas lauku darbiem.

"Ir cilvēki sakārtojuši statusus, un lielākai daļai, cik es zinu no savām paziņām, ir līguma darbi un maz strādā caur aģentūrām. Tas ir tiem, kas šeit ir jau vairākus gadus. Tiem, kas te ir iebraukuši tikai pirms pusgada, ir darbi caur aģentūrām. Bet, ja statuss ir sakārtots, tad viss ir kārtībā!"

Bija gana daudz laika sakārtot dokumentus

Ilze un viņas tuvinieki ir laicīgi sakārtojuši dokumentus un viņiem ar statusu viss ir kārtībā. "Mēs sākām kārtot, līdzko par to sāka runāt. Mums jau pašā sākumā bija sakārtots statusa jautājums." Viņa uzskata, ka bija gana daudz laika, lai sakārtotu dokumentus - 2,5 gados to varēja izdarīt ikviens, kas to vēlējās.

"Darba piedāvājumu tagad tiešām ir ļoti daudz, un daudzās vietās šeit meklē darbiniekus. Vienīgais ar statusa kārtošanu bija problēmas tiem, kam nebija sakārtota visa dzīve - tiem, kas nebija īrējuši mājas un nebija visu likumīgi sakārtojuši. Bet tiem, kas visu pareizi, laicīgi, kārtīgi sakārtoja, problēmu nav."

Tikai vēlāk zinās, kuram būs jāaizbrauc

Ilze nav dzirdējusi par latviešiem, kas nesakārtoto dokumentu dēļ pēdējā laikā bijuši spiesti pamest Lielbritāniju. "Man šķiet, ka vēl nav bijis spiests neviens, neesmu dzirdējusi. Bet zinu, ka ļoti daudziem pieteikumi ir procesā." Dokumentu sakārtošana var aizņemt diezgan ilgu laiku.

Viņa pauda, ka tikai vēlāk būs zināms, kuriem iebraucējiem būs jāizbrauc no Apvienotās Karalistes. "Vēl īsti neesmu nevienu redzējusi, ne par vienu dzirdējusi, ka tiešām kādu mestu ārā vai liktu izbraukt, jo ļoti daudziem pieteikumi vēl ir procesā." Iespējams, kad pieteikumus vairs neizskatīs, tad situācija varētu mainīties.

Domājams, ka arī pēc tam Lielbritānijā dzīvojošajiem iebraucējiem varēs pievienoties bērni un citi ģimenes locekļi, bet tad, iespējams, dokumentu sakārtošanai tad vajadzēs veltīt vairāk laika.

Nelegāls darbs nav ilgtermiņa risinājums

Īstermiņā iebraucēji varētu kādu laiku pastrādāt arī nelegāli bez dokumentiem, bet Ilze uzskata, ka tas nav ilgtermiņa risinājums, jo tas var nākt atklātībā nepatīkamā veidā, piemēram, negadījumā,, ja radīsies vajadzība apmeklēt ārstus, vai bērniem doties uz skolu. Turklāt uzņēmējiem, kas nelegāli nodarbina cilvēkus, Anglijā piemēro lielus naudas sodus.

Tāpēc ieteicams strādāt legāli un sakārtot visus ar uzturēšanos un strādāšanu saistītos dokumentus.