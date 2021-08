Melleņu lasītājas Līvānu pusē piedzīvojušas nepieredzētu gadījumu – agresīva medņu gaiļa uzbrukumu. (Foto: Līga Bulmeistere/"Facebook")

Nikns medņu gailis Līvānos no meža patrenc ogotājas

Novadu ziņas Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Ogotājiem un sēņotājiem mežā ir jāuzmanās ne tikai no lāčiem un citiem plēsējiem, bet arī no medņiem. Līvāniete Līga Bulmeistere nesen, lasot mellenes, piedzīvojusi agresīva medņa uzbrukumu. Līdz šim nebija dzirdēts, ka mednis vasaras beigās kādam ogotājam vai sēņotājam liek mukt ārā no meža. Jauns.lv skaidro medņa dīvainās uzvedības iemeslus.