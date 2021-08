Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē Latvija iegūst 4. vietu

Kopumā 15 skolēni olimpiādē ir saņēmuši zelta medaļas, 38 skolēni sudraba medaļas, bet 54 skolēni bronzas medaļas.

Finanšu pratības spēlē labākos rezultātus uzrādījuši Vitors Aleksandrs Teodosio de Carvalo Aires de Camargo (Vítor Alexandre Theodosio de Carvalho Ayres de Camargo) no Brazīlijas, Džordi Muradjans (Jordi Muradyan) no Armēnijas, Rendžie Lū (Renjie Lu) no Austrālijas, Hasans Berks Zengins (Hasan Berk Zengin) no Turcijas un Emīls Šmits no Latvijas.

Savukārt ekonomikas zināšanu pārbaudē labākie pieci skolēni ir Endijs Vejs (Andy Wei) no Kanādas, Pranava Gupta (Pranav Gupta) no Indijas, Endrjū Čens (Andrew Cheng) no Kanādas, Kinga Viktorija Gruška (Kinga Wiktoria Gruszka) un Šimons Mariušs Floreks (Szymon Mariusz Florek) no Polijas.

Biznesa situācijas, ko izstrādāja EY Latvija, risināšanā pirmo vietu ieguvusi Šveice, otro vietu Kanāda, bet trešo – ASV komanda. SEB bankas speciālbalvu par ilgtspējīgāko biznesa situācijas risinājumi ieguvusi Šveices komanda.

Šogad Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē ar piecu skolēnu komandu piedalījās ASV, Albānija, Armēnija, Austrālija, Bangladeša, Baltkrievija, Brazīlija, Bulgārija, Kambodža, Kanāda, Ķīna, Kolumbija, Horvātija, Ekvadora, Gana, Grieķija, Hongkonga, Indija, Indonēzija, Irāna, Īrija, Kazahstāna, Kirgizstāna, Latvija, Libāna, Lietuva, Malaizija, Meksika, Nepāla, Jaunzēlande, Nigērija, Polija, Portugāle, Rumānija, Krievija, Dienvidkoreja, Spānija, Šrilanka, Šveice, Taivāna, Taizeme, Turcija, Uzbekistāna un Vjetnama.

Latvijas komanda. (Foto: J. Brencis.)

Starptautiskā ekonomikas olimpiāde notika jau ceturto reizi un tās atklāšanas un noslēguma pasākumus vadīja Edgars Kuzmans. Latviju olimpiādē pārstāvēja divi Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni - Andris Dalbiņš un Jēkabs Gritāns, Valts Vītums - Jaunzems no RTU inženierzinātņu vidusskolas, Roberts Ralfs Vārslavs no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un Emīls Šmits no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas.

Olimpiādes norise Latvijā bija iespējama pateicoties SEB bankas un LMT, kā arī Valsts izglītības un satura centra, kā arī Latvijas Bankas intelektuālām un finansiālam atbalstam.

Noslēguma pasākums ir skatāms LMT Straume un olimpiādes mājaslapā ceremony.ecolymp.org, kā arī sociālo mediju platformās Facebook un Youtube.