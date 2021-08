Azartspēļu un izložu darbības ierobežošanai izstrādā ilgtermiņa darba plānu

Šā gada jūnijā Ministru kabinets atbalstīja FM izstrādātās "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam", kas paredz ierobežot azartspēļu darbību. Vienlaikus valdība uzdeva FM izstrādāt darba plānu ar pamatnostādnēs iekļauto pasākumu izpildes grafiku.

FM atzina, ka darba plānā iecerēts iekļaut virkni pasākumu, lai veicinātu sabiedrības interešu aizstāvību, mazinot ar azartspēlēm un izlozēm saistītos riskus, nodrošinot kontrolētu, caurskatāmu, legālu, sociāli atbildīgu un atkarības riskus neradošu azartspēļu un izložu organizēšanas vidi. Darba plānā arī iecerēts paredzēt pasākumu secīgu izpildes gaitu, ievērojot apstiprinātajās pamatnostādnēs noteikto izpildes termiņu un finansējumu.

Pēc tam, kad tiks izstrādāts darba plāna projekts, to plānots augusta vidū iesniegt izkatīšanai valsts sekretāru sanāksmē, kad sabiedrības pārstāvji varēs sniegt viedokli par izstrādāto darba plānu.

Kā iepriekš atzina FM, "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu 2021. - 2027. gadam" izstrādes mērķis ir veicināt sabiedrības interešu aizstāvību, mazinot ar azartspēlēm un izlozēm saistītos riskus, nodrošinot kontrolētu, caurskatāmu, legālu, sociāli atbildīgu un atkarības riskus neradošu azartspēļu un izložu organizēšanas vidi.

Pamatnostādnēs ietverti rīcības virzieni sabiedrības aizsardzības, reklāmas ierobežojumu, nelegālo un nelicencēto azartspēļu un izložu mazināšanas, azartspēļu pieejamības ierobežošanas, nozares uzraudzības, kā arī jaunāko nozares tendenču jautājumos.

FM uzsvēra, ka viens no pamatnostādņu mērķiem ir samazināt azartspēļu un izložu problemātisko spēlētāju skaitu, paredzot konkrētai spēlētāju kategorijai liegt iespēju piedalīties azartspēlēs un izlozēs. Tāpat plānots azartspēļu norises vietu teritoriālo ierobežošanu, ievērojot samērīgumu un samazinot iespējamo tiesvedību skaitu.

Pamatnostādnēs paredzēts mazināt sabiedrības motivāciju piedalīties Latvijā nelicencēto interaktīvo azartspēļu un izložu organizētāju piedāvātajās spēlēs. Tāpat plānots īstenot valsts mēroga sabiedrības informēšanas pasākumus par procesu atkarības riskiem un pieejamo palīdzību iedzīvotājiem, kuri cieš no procesu atkarības.

No pamatnostādnēm arī izriet priekšlikums aizliegt smēķēšanu azartspēļu zālēs un kazino, kā arī aizliegt azartspēļu spēlēšanas laikā piedāvāt alkoholu par brīvu. Plānots arī uzdot azartspēļu un izložu organizētājiem pienākumu konstruktīvi nodalīt azartspēļu organizēšanas vietās ēdināšanas sniegšanas pakalpojumu telpas no telpām, kurās tiek spēlētas azartspēles.

Tāpat pamatnostādnēs paredzēts noteikt vairākus papildu kritērijus, vietām, kur aizliegts organizēt azartspēles, tostarp ēkās vai būvēs, kur izvietotas pirmsskolas izglītības iestādes, pamata un vidējās izglītības iestādes un 250 metru attālumā vai perimetrā no to ieejas. Paredzēts aizliegt organizēt azartspēles publiskos spēļu un rekreācijas laukumos, ka arī 250 metru attālumā vai perimetrā no to ieejas. Azartspēles rosināts aizliegt arī dzīvojamās ēkās ārpus Rīgas centra un tā aizsardzības zonas, kā arī dzīvojamās ēkās citās Latvijas pilsētās.

Vienlaikus pamatnostādnes paredz atļaut pašvaldībām pašām lemt par azartspēļu atrašanās vietu savā teritorijā. Plānots paredzēt pilnvarojumu pašvaldībām lemt par azartspēļu atrašanās vietām pašvaldības teritorijā. Tādējādi pašvaldības būs tiesīgas izdot ārējos normatīvos tiesību aktus.

Vienlaikus tiks izstrādāti un noteikti vienoti kritēriji visām pašvaldībām azartspēļu organizēšanas vietu izvietojumam pašvaldību teritorijā, un izveidota vienota pašvaldību pieeja azartspēļu organizēšanas vietu noteikšanai pašvaldības teritoriālajā plānojumā. Tiks arī noteiktas tiesības pašvaldībām nepieciešamības gadījumā izmantot minētos vienotus azartspēļu organizēšanas vietu izvietojuma kritērijus un pieeju azartspēļu organizēšanas vietu noteikšanai pašvaldības teritoriālajā plānojumā.

Tāpat arī paredzēs uzdevumu pašvaldībām izstrādāt priekšlikumus alternatīvo brīvā laika pavadīšanas veidu integrācijai teritorijās, kur azartspēļu zāle ir vieglāk pieejama alternatīva salīdzinājumā ar citām brīvā laika pavadīšanas iespējām, tajā skaitā izmantojot pašvaldību rīcībā esošo infrastruktūru.