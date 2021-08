Gaidāmas izmaiņas vairākos Pierīgas autobusu maršrutos

Tostarp maršruta Rīga-Mežsētas autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc plkst. 5.30 un plkst. 6.10, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās. Pārvadājumus vairs nenodrošinās arī maršruta Rīga-Gaismas autobuss, kas no pieturas Gaismas katru dienu izbrauc plkst. 20.30.

Pasažieru pārvadājumus turpmāk nenodrošinās arī Rīga-Medemciems autobuss, kas no pieturas Medemciems katru dienu izbrauc plkst. 19.45, un autobuss, kas no pieturas Piņķi darbadienās izbrauc plkst.6.20 un no pieturas Kalnciema masīvs - plkst. 18.15, pārvadājumus nenodrošinās Rīga-Baldone autobuss, kas no pieturas Baldone katru dienu izbrauc plkst. 23.20, kā arī Rīga-Ādaži-Kadaga autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas darbadienās izbrauc plkst. 8.10.

Vienlaikus no šodienas tiks slēgts Bulduri-Spuņupe-Sloka-Kalniņi maršruts. Pasažieri kā alternatīvu tam turpmāk aicināti izmantot autobusa maršruta Rīga-Spuņupe-Jaunķemeri reisus.

Maršruti Pļavniekkalns-Ķekava un Rīga-Valdlauči-Pļavniekkalns-Ķekava turpmāk tiks apkalpots ar vidējas un lielas ietilpības autobusiem, patlaban maršrutā kursē tikai mazas ietilpības autobusi. tāpat tiks mainīts abu maršrutu kustības saraksts. Vienlaikus no šodienas arī maršrutā Rīga-Jaunmārupe tiks mainīts kustības saraksts.

