Valsts ieņēmumu dienests ir nopietni nobažījies par to, ka to masveidā pamet informācijas tehnoloģiju jeb IT speciālisti, kuri nodrošina iestādes elektronisko sistēmu darbību.

Uz to ReTV Ziņu dienestam norāda VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme: “Gandrīz katru mēnesi no mums aiziet kāds IT speciālists, jo viņiem piedāvā lielāku atalgojumu. Protams, ka mūsu darbinieki ir pieprasīti, jo visi zina viņu spējas un prasmes, jo Valsts ieņēmumu dienests pārvalda vairākus desmitus dažādu sistēmu un viņi visi tiešām ir universālie kareivji. Mēs vairāk runājam par sistēmu analītiķiem un sistēmu administratoriem. Zinot šo slavu, viņiem piedāvā atalgojumu, kas līdz divām reizēm pārsniedz mūsējos bruto 1500.”

VID sistēmas pašlaik apkalpo 114 darbinieku, un Elektroniskā deklarēšanas sistēma darbojas 24 stundas diennaktī, taču, ja IT speciālistu aizplūšana turpināsies, pastāv risks, ka to bez pārtraukumiem nodrošināt vairs nebūs iespējams.

“Pārtraukumi jau tagad ir! Burtiski, ja ir neliels pārtraukums, mums jāliek šis paziņojums un cilvēki nesaprot, kāpēc kaut kas nestrādā. Ja būs mazāk cilvēku, ja viņi faktiski vispār nebūs, pārtraukumi būs daudz garāki un mēs varēsim nodrošināt darbību nevis 24 stundas diennaktī visu nedēļu, kad jūs jebkurā diennakts brīdī varat ienākt, bet šie tehnoloģiskie pārtraukumi būs jāliek garāki,” saka VID ģenerāldirektore.

Ja EDS vairs nebūs pieejama nepārtraukti, katru dienu un visu diennakti, tas apgrūtinātu jebkura deklarācijas iesniedzēja komunikāciju ar Valsts ieņēmumu dienestu, bet visvairāk traucētu grāmatvežiem. Uz ļoti nepatīkamo pārsteigumu, uzzinot par EDS iespējamo nākotni, Latvijas Grāmatvežu asociācijas pārstāve Lilita Beķere ReTV Ziņām saka: “Kas notiek, ja, piemēram, konkrēti, ja ir tikšanās ar potenciālu klientu vai esošu klientu, piemēram, ja viņi ir Amerikā?! Mēs skaņojam laikus, un man viņi prasa par nodokļu stāvokli. Tas ir konkrēts piemērs iz dzīves! Viņi prasa, kāpēc man tur ir pārmaksa, pulkstenis ir astoņi vakarā, es eju iekšā EDS, es skatos un es viņiem stāstu, kas notiek viņu uzņēmumā!”

EDS darbības pārtraukumi jau tagad dažkārt aizkavē darbu, stāsta grāmatveži. Ja traucējumi kļūtu garāki un būtu biežāk, vairs neizdotos ievērot noteiktos dokumentu iesniegšanas termiņus.

Situāciju raksturo grāmatvede Liene Bērziņa: “Kaut vai par PVN atskaiti runājot, man kā ārpakalpojumu grāmatvedei ir daudz firmu, un ne jau visi laikā nodod dokumentus. Attiecīgi dokumenti ir arī jāapstrādā. Un visiem ir tas 20. datums, visi uz to orientējas. Arī darba devēji, klienti diemžēl zina, ka 20. ir tas datums. Ātrāk bieži vien nevar dabūt dokumentus. Un tad iznāk, ka tas vakars iestiepjas līdz divpadsmitiem naktī. Tas ir vēl lielāks stress grāmatvedim, jo ir jau skaidri noteiktas sankcijas par atskaišu kavēšanu.”

Lai sistēmu darbības traucējumus nepieļautu, Valsts ieņēmumu dienests IT darbinieku algu palielināšanu noteicis par prioritāti. Šim nolūkam Finanšu ministrijā iesniegti attiecīgi priekšlikumi par izmaiņām budžetā, atalgojumam prasot papildus 9,6 miljonus eiro.

Tikmēr ministrijā ReTV Ziņām norāda – tas būšot nākamā gada budžeta prioritātes jautājums. Lelde Grīnvalde, Finanšu ministrijas pārstāve: “Saskaņā ar nākamā gada valsts budžeta sagatavošanas grafiku Finanšu ministrijā ir saņemti Valsts ieņēmumu dienesta priekšlikumi par plānotajiem prioritārajiem pasākumiem, tostarp arī par konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu un darba vides uzlabošanu. Finanšu ministrija pašlaik ir lūgusi Valsts ieņēmumu dienestam papildināt iesniegto informāciju, jau konkrētāk norādot, kādi ir sagaidāmie rezultatīvie rādītāji vai kādas reformas tiks veiktas, vai kādi būs ieguvumi no šo pasākumu īstenošanas.”

Ja Finanšu ministrija pieprasījumu virzīs tālāk, par tā apstiprināšanu - līdz ar visu nākamā gada budžeta likumu - būs jālemj Saeimai, bet tas notiks tikai rudenī. Ja papildu nauda tiks piešķirta, Valsts ieņēmumu dienesta IT speciālistu algas no nākamā gada izdosies paaugstināt par 300-400 eiro.