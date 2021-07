Artura Treija piemiņas stipendija topošajiem politikas un sociālo zinātņu studentiem

Saliedētība, taisnīgums, labestība un patriotisms – vārdi, ar kuriem tuvie cilvēki raksturo Arturu. Arturs savu dzīvi saistīja tikai ar Latviju. Lai gan viņam bija iespējas ceļot un gadu viņš mācījās Londonā, vilkme uz Latviju un mīlestība pret dzimto zemi bija lielāka. Jaunietim bija svarīgi, lai cilvēki gribētu dzīvot Latvijā un lai Latvija būtu stipra Eiropas valsts.

Sekojot ģimenes iniciatīvai turpināt Artura interešu īstenošanu, tiek dibināta Artura Treija stipendija, kas paredzēta mērķtiecīgiem topošajiem politikas un sociālo zinātņu studentiem, kuri vēlas iesaistīties Latvijas politikā, veidojot šo valsti par veiksmīgu, perspektīvām bagātu un cilvēkiem draudzīgu vietu!

“Mēs, Artura ģimene – mamma, māsa un brālis – labprāt uzturam attiecības ar Artura draugiem un klases biedriem. Ik pa laikam aicinām viņus ciemos, lai aprunātos gan par to, kā veidojas draugu dzīves ceļi, gan par to, kā būtu attīstījies Artura ceļš un ko viņš būtu vēlējies. Viņa galvenās aizraušanās pēdējos dzīves gados bija saistītas ar sportu un politiku. Nākotnē Arturs vēlējās pilnveidot sevi, iestājoties Zemessardzē. Viņa plāni bija iezīmēti apmēram šādi: vispirms politiķa karjera, vecumdienās – vēstures skolotājs, arī 2 dēli būšot, kuru vārdi jau bija izvēlēti… Lai gan ir grūti pieņemt un saprast, kāpēc tam bija jānotiek, Arturs turpina dzīvot caur mūsu domām un darbiem. Stipendijas dibināšana kā atbalsts jauniešiem ar līdzīgām interesēm, šķiet viens no veidiem, kā ļaut Artura mērķiem un vērtībām turpināt dzīvot, ” par lēmumu dibināt stipendiju teic Artura tuvie.

Arturs bija līderis – gudrs un talantīgs jaunietis, kas savu nākotnes ceļu nevarēja iedomāties atšķetinātu no mūsu valsts attīstības. Personības briedums, tālredzība un dzīves ideālu definēšana tik jaunā vecumā ir liels retums, kas iededz, mudina un aicina arī pārējos saslēgties un pievienoties cēlajai idejai. Kad spoža zvaigzne apdziest, visu pirmām kārtām nāk tumsa, un tikai vēlāk ievērojam atblāzmu, kas izgaismo ceļu tiem, kas līdzīgi Arturam sirdī lolo spēcīgu mīlestību un ticību Latvijas nākotnei!

Sirsnīgs paldies Treiju ģimenei, kas, neskatoties uz sāpēm, raduši spēku dot iespēju talantīgiem jauniešiem!