Šobrīd IKEA varēs saņemt Pfizer vakcīnu. (Foto: Paula Čurkste/LETA)

IKEA veikalā darbu uzsāk vakcinācijas punkts

No 26. jūlija vakcinēties pret Covid-19 varēs arī IKEA veikalā Biķeru iela 2, Dreiliņos - ik dienu no plkst.10:00 līdz 20:00. Vakcinācijas punkts atradīsies veikalā netālu no ieejas un būs ērti pieejams ikvienam, kurš vēlēsies vakcinēties. Norādes par vakcinācijas zonu būs izvietotas gan veikala ārpusē, gan iekštelpās, portālu Jauns.lv informēja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļa.