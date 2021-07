VIDEO: likumsargi aiztur iespējamo velozagli

Rīgas pašvaldības policijas Operatīvās vadības un drošības uzraudzības pārvaldes darbinieki, pabeidzot kādu izsaukumu kopā ar Valsts policijas darbiniekiem, svētdien nakts melnuma aizsegā pamanīja kādu aizdomīgu vīrieti iznākam no netālu esošās vārtrūmes. Aizdomīgais kungs stūma velosipēdu ar priekšējo riepu gaisā. Drīz pēc tam viņš, pamanot gan Rīgas pašvaldības policijas, gan arī Valsts policijas autopatruļas, strauji izmainīja iešanas virzienu. Likumsargi nolēma pārbaudīt vīrieša aizdomīgās uzvedības iemeslus.

Pāris minūtes vēlāk ar vīrieti jau tika uzsākta saruna. Viens no policistiem ievēroja, ka velosipēdam ir atšķirīgi riteņi. Viens no tiem ir krietni lielāks, kas liedz ar velosipēdu pārvietoties minoties. Izjautājot par divriteņa izcelsmi, vīrietis skaidroja, ka to notikuma dienā nopircis caur portālu ss.com par 250 eiro. Savukārt piereģistrēt to CSDD datubāzē plānojot nedaudz vēlāk. Lai arī vīrietis ļoti pārliecinoši spēja atbildēt gandrīz uz visiem policistu jautājumiem, tomēr, veicot viņa datu pārbaudi, bija atrodami arī pāris ieraksti par narkotiku aprites pārkāpumiem.

Jāpiebilst, ka likumsargi uz velosipēda rāmja atrada tā reģistrācijas numuru. Diemžēl, pārbaudot to caur CSDD datu bāzi, noskaidrots, ka tā īpašnieks nav savu braucamrīku piereģistrējis. Līdz ar to policisti nevarēja pārliecināties par vīrieša stāstītā patiesumu.

Tikmēr otrs policists devās uz pagalmu, no kura persona pirmīt bija iznākusi. Tur kārtības sargs atrada vēl vienu velosipēdu, kuram bija pazudusi viena no riepām. Pazudusī riepa bija pielikta otram velosipēdam.

Aizdomās par zādzību persona tika aizturēta un kopā ar abiem velosipēdiem nogādāta Valsts policijas Latgales iecirknī. Jāatzīmē, ka šobrīd abi velosipēdi atrodas policijā, kur gaida savus īpašniekus. Tas, vai vainīgais saņems sodu, ir atkarīgs no tā, vai velosipēda īpašnieki uzrakstīs iesniegumu par sev nodarīto kaitējumu.