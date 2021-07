Zaļās atmodas muzeju Jūrmalā izliek no telpām

VAK ir vecākā nevalstiskā un joprojām aktīvā dabas aizsardzības organizācija Latvijā, kas jau 1987. gadā bija arī daļa no Latvijas neatkarības atjaunošanas dzinējspēka.

Pašu prezidents dara kaunu

Tomēr pēdējos gados VAK neklājas viegli. Kluba ilggadējais, pirmais un joprojām vienīgais prezidents Arvīds Ulme pandēmijas laikā pieslējies sazvērestības teoriju un pretvakcinācijas aktīvistiem, pat Latvijas valstij naidīgiem dezinformācijas izplatītājiem. Rīkojot kluba vārdā apšaubāmu protesta akciju Daugavmalā, Ulme sarūpējis sev un arī VAK prāvu naudassodu – katram pa 5000 eiro.

Papildus tam Zaļās atmodas muzejs un vides izglītības centrs Dubultos, Pils ielā 1, izlikts no telpām, turklāt, kā apgalvo VAK valdes locekle un muzeja vadītāja Lelde Stumbre, bez jebkādiem paskaidrojumiem no pašvaldības.

Vaino domi sliktā komunikācijā

“Lūgums – varbūt kādam ir zināma kāda telpa, noliktava, kurā uz laiku varētu nolikt mēbeles un kastes ar dokumentiem?” teikts Stumbres ierakstā "Facebook". Mēbeles esot tīras, jaunas un skaistas – 50 krēslu, divi lieli skapji un divi dīvāni. Esot jāpaņem arī delfīna skulptūra dabiskā lielumā.

"Kas Jauns Avīzei" Lelde Stumbre atklāj, ka līgumattiecības ar muzeju dome izbeigusi jau 2019. gadā un līdz ar to paredzēts, ka šā gada 15. jūnijā jāmeklē citas telpas.

Zaļās atmodas muzeja vadītāja Lelde Stumbre: “Neuzskatu, ka ar mums ir cauri.” (Foto: Ieva Lūka/LETA)

“Līdz šim komunikācija ar Jūrmalas domi ir bijusi ļoti slikta. Esam rakstījuši neskaitāmas vēstules gan domes priekšsēdētājam Gatim Truksnim, gan viņa vietniecei Ritai Sproģei – nulle reakcijas. Nezinām arī, kas šajās telpās plānots pēc muzeja izvākšanās. Lai izvāktos, mums ir trīs dienas,” stāsta Stumbre.

Par Ulmes sodiem neko nezina

Pateicoties sociālajiem tīkliem, jau atsaukušies un palīdzēt ar mantu uzglabāšanu gatavi vairāki cilvēki. Stumbre gan ir cerīga par nākotni – muzejs darbu nebeidz, tikai uz laiku pārtrauc: “Neuzskatu, ka ar mums ir cauri. Pavisam noteikti gribu turpināt iesākto, iespējams, kaut kur Rīgā.”

Jautāta par VAK prezidenta sapelnītajiem sodiem, viņa piebilst, ka klubs joprojām distancējas no Ulmes aktivitātēm. Par sodu samaksāšanu Stumbre nav informēta: “Godīgi sakot, es vairos runāt par šo lietu, jo ne man, ne valdei ar to nav bijis nekāda sakara. Arvīds pats izdomāja organizēt tos pasākumus un izdarīja to VAK vārdā, kam nu tagad arī pienākas sods. Ceru, protams, ka tas nenovedīs pie kluba bankrota.”

Līgums bija uz pieciem gadiem

Tikmēr "Kas Jauns Avīzei" Jūrmalas domē atbilde tika sniegta nepilnas dienas laikā. Pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Zane Leite rakstiski informē, ka 2016. gada 6. jūnijā dome ar VAK noslēdza līgumu par konkrētā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā – uz pieciem gadiem, un viss.

“Biedrība VAK šobrīd bez jebkāda tiesiska pamata atrodas pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā. Nav izprotama arī maldināšana no biedrības puses par to, ka biedrībai nav zināmi iemesli, kādēļ ir jāatbrīvo pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Pils ielā 1 Jūrmalā. Līguma termiņš biedrībai bija zināms jau 2016. gadā, un tas ir beidzies šā gada jūnija sākumā,” lakoniski savu nostāju pamato domē.

Jāmeklē pagaidu telpas delfīna skulptūrai un citiem eksponātiem. Par laimi, atsaucība rasta. (Foto: Facebook.com)

Izliek savējie

Tiesa gan, uz jautājumu, kas plānots šajās telpās VAK vietā, atbilde izpalika. Vēl 2019. gadā izskanēja, ka šeit paredzēts ierīkot Jūrmalas dzimtsarakstu nodaļu, jo ēka Bulduros, Paula Stradiņa ielā 6, ir sliktā stāvoklī, bet remonts būtu jāsaskaņo ar septiņiem zemesgabala kopīpašniekiem.

Nama Pils ielā 1 restaurācijā pašvaldība gan nav ieguldījusi naudu – 930 000 eiro piešķīra no valsts budžeta. Turklāt pašvaldība, prasot finansējumu, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai norādījusi, ka mērķis ir atjaunotajā ēkā izveidot piekrastes dabas vērtību un kultūrvides centru.

Savdabīgs paradokss – Jūrmalas domes vadība ir zaļo rokās. Mērs Gatis Truksnis ievēlēts no Zaļo un zemnieku savienības saraksta, viņa vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos Jānis Lediņš ir Zaļās partijas valdē.