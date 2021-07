Projekta “Rīgas vasara 2021” aktivitātes norit Baznīcas, Miera, Vaļņu, Tērbatas ielās un Brīvības alejā iepretim Ministru Kabineta ēkai. Ielās izveidoti 13 krustojumu sašaurinājumi, kuros Baznīcas, Miera un Vaļņu ielās izvietoti puķu podi ar dažādiem augiem un novietoti soliņi, savukārt Tērbatas ielā izvietoti tai īpaši radīti labiekārtojumi - ielu oāzes (parkleti). Ielās uzstādīti arī 15 jauni velostatīvi 120 velosipēdu novietošanai, kā arī patīkamas noskaņas radīšanai tiek izvietotas lampiņu virtenes.

Pirmie secinājumi un atsauksmes par labiekārtojumu un augiem Rīgas ielās liecina, ka daļa no ieviestajiem risinājumiem būtu saglabājami arī pastāvīgi. Ielu oāzes jau no pirmās to ierīkošanas dienas ir ļoti plaši izmantotas, īpaši Vaļņu ielā.

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis: “Mūsu mērķis ir padarīt Rīgu iedzīvotājiem un viesiem pievilcīgāku, tuvojoties Ziemeļeiropas galvaspilsētas standartam. Pateicoties satiksmes drošības uzlabošanas aktivitātēm, tajā skaitā, šogad ierīkotajām zaļajām atpūtas zonām un drošības saliņām krustojumos, Rīgas centrs no “betona džungļiem” pamazām pārvēršas par pilsētniekiem un pilsētas viesiem draudzīgi, ērtu un drošu vietu.”

Rīgas centra attīstības biedrības pārstāvis Toms Krilovs: “Mēs viennozīmīgi esam gandarīti un priecīgi par šo vasaras ielas projektu, un, mūsuprāt, ieviestie risinājumi, lielākoties, ir veiksmīgi. Jau iepriekšējās domes sasaukumam vairākkārtīgi esam uzsvēruši, ka mums ir jāīsteno šādi, uz projektiem balstīti pagaidu risinājumi, jo tikai tā mēs sapratīsim, kas ir nepieciešams centra iedzīvotājiem un viesiem. Nākotnē būtu svarīgi sagatavot ilgtermiņa aktivitāšu plānu, piemēram, nosakot, kuras aktivitātes ir plānotas ilgtermiņā un atkārtosies katru gadu, lai vasaras ielu projektā iesaistītie ielu uzņēmēji varētu laicīgāk plānot savus resursus un labāk piemēroties izmaiņām.”

Viena no mērķa grupām, kura īpaši atzinīgi novērtē vasaras projekta ietvaros veiktās izmaiņas, ir ģimenes ar bērniem, īpaši izceļot uzlabojumus sarežģītā Artilērijas un Tērbatas ielu krustojuma šķērsošanā.

Rīgas domes attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone: “Satiksmes mierināšanas pasākumi ar krustojumu sašaurinājumiem un ātruma ierobežošanu ir mēģinājums sabalansēt visu satiksmes dalībnieku intereses un vajadzības. Rudenī tiks izvērtēts, kuras iniciatīvas tiek ieviestas pastāvīgi, kuras realizējamas vien pie tādām vērienīgām pārmaiņām kā ielu pārbūve.”

Rīgas domes deputāte Justīne Panteļējeva akcentē pieprasījumu pēc atpūtas vietām uz ielas Miera ielā. J.Panteļējeva: “Pandēmija ir izgaismojusi publiskās ārtelpas nozīmi mūsu ikdienā. Mēs redzam, ka tieši Miera ielā projektā ieviestās izmaiņas pozitīvi vērtē gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, tādēļ šobrīd esam uzsākuši darbu, lai meklētu pastāvīgus risinājumus gan satiksmes izmaiņām, gan labiekārtošanai.”

Uz ielām atsevišķos posmos, kur iepriekš bija autostāvvietas, izvietotas ielu oāzes jeb parkleti - ietves paplašinājumi, kas nodrošina vairāk vietas un ērtības cilvēkiem, kuri izmanto ielu. Šīs oāzes varēs izmantot katrs pilsētnieks un viesis.

Rīgas domes deputāte Alija Turlaja: “Rīgas viesmīlības biznesa vides uzlabošanai, esam veikuši izmaiņas normatīvajos aktos, lai atvieglotu ielu mēbeļu un tipveida parkletu saskaņošanu kafejnīcām un bāriem. Ar prieku novērojam uzņēmēju radošo pieeju, kā izmantot paplašinātās ietves Miera un Baznīcas ielās, nodrošinot patīkamu laika pavadīšanu gan rīdziniekiem, gan viesiem. Rīga kļūst cilvēkiem draudzīgāka!”

“Rīgas vasara 2021” rezultāti tiks vērtēti rudenī, balsoties uz vasaras laikā veiktajiem pētījumiem un novērojumiem par ieviesto risinājumu ietekmi uz satiksmes mierināšanu Rīgas centra ielās.