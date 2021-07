FOTO: Vecrīgā top grandiozākais starptautiskais kino projekts Latvijā

Daudzsēriju filmu producē Vācijas kompānija “Story House Pictures”, un filmēšanu Latvijā organizē "Cinevilla Films".

Projekts ir saņēmis finansiālu atbalstu 380 850 eiro apmērā no Rīgas filmu fonda un 650 000 eiro apmērā no Nacionālā kino centra.

“Sisi” pirmās sezonas pirmizrāde ir paredzēta jau šī gada nogalē, vēsturisko daudzsēriju filmu izrādīs lielākās Vācijas, Francijas un Austrijas televīzijas, kā arī Latvijā atzīmēs ar slēgtu pasākumu kinoteātrī “Splendid Palace”.

Latvijā “atrod” 19. gadsimta Vīni

Kompānija “Story House Pictures” jau trešo gadu veiksmīgi darbojas Latvijā un šeit jau ir filmējusi 6 projektus, sniedzot zīmīgu pievienoto vērtību mūsu kino industrijai.

“Story House Pictures” projektu ietvaros ir ievērojami paplašināta kino pilsēta “Cinevilla”, izbūvējot tur vairākas jaunas ielas un laukumus. Šis ieguldījums ir radījis pastiprinātu interesi par Latviju arī citiem starptautiskiem projektiem. Ja pieaugtu līdzfinansējums no Latvijas puses, mūsu filmēšanas apjomi šogad un turpmāk palielinātos,” saka “Story House Pictures” izpildproducents Baltijas valstīs Tomas Makaras.

Filmēšanas vajadzībām Latvijas Nacionālā Opera un Rīgas Latviešu biedrības nams ir kļuvuši par vairāk nekā 600 gadiem vecāki, pārtopot par Ungārijas karaļu mājvietu – Budas pili Budapeštā. Leģendārās rokoko pērles Lāksenburgas pils interjeri ir izveidoti Lielajā un Mazajā ģildē, savukārt ārpuse tiek filmēta Cesvaines pilī.

Hābsburgu dinastijas impērijas centra – Hofburgas pils lomā iejūtas mūsu pašu Rundāles pils dārzi, gaiteņi, deju zāles un pieņemšanas telpas. Vecrīgas ielās ir sastopama 19. gadsimta Vīnes pilsētas dzīve: tirgus dienas, viesu mājas, zirgi, karietes un zaldāti, ielasmeitas un suņi, dzērāji un ubagi. Straupes pilī un tās apkārtnē tiek interpretēta dzīve Ungārijas laukos aptuveni 150 gadu senā pagātnē. Rīgas Kinostudijā tapušas apjomīgākās un grandiozākās dekorācijas – 2000 kvadrātmetru platībā tika uzbūvētas telpas trīs dažādām pilīm: Hofburgai, Lāksenburgai un Posenhofenai.

“Sisi” ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par ikoniskās pēdējās Austroungārijas imperatores Elizabetes jeb Sisi vētrainajiem dzīves līkločiem. Elizabete neprātīgi iemīlas Austrijas imperatorā Francā Jozefā I, taču drīz vien pēc abu salaulāšanās viņa aptver, ka dzīve Vīnē nav tāda, kā viņa cerēja.

Šī sešu stundu piedzīvojuma centrā būs Sisi, iespējams, Eiropas skaistākās sievietes, cīņa par saviem ideāliem un brīvību, vēršoties pret pastāvošo varu un nežēlīgo režīmu. Imperatori Elizabeti ir uzticēts atveidot uzlecošajai šveiciešu-amerikāņu zvaigznei Dominikai Devenportai (Dominique Devenport), viņas sabiedroto Franci Jozefu I iemiesos vācu aktieris Janniks Šūmanis (Jannik Schümann), “Sisi” režisors ir Svens Bohse (Sven Bohse).

Filmēšanā Baltijā un Bavārijā sadarbojas profesionāļi no Vācijas, Lietuvas un Latvijas.

Starptautiskajā komandā darbojas ap 200 cilvēku, no kuriem lielākā daļa ir meistari no Latvijas. Uz filmēšanas laukuma katru dienu strādā vismaz 150 cilvēku, masu skatu dalībnieku skaits mēdz sasniegt pat 200 cilvēkus vienā dienā. Filmēšanā regulāri piedalās zirgi un jātnieki no Latvijas un ārzemēm, un vēsturiskās karietes tikušas atgādātas no Polijas. Lai nekļūdīgi portretētu 19. gadsimta dzīvi visā tās krāšņumā, ir piesaistīti profesionāli horeogrāfi, ķirurgi, vēsturnieki, ungāru valodas pasniedzēji un vēl citu jomu pārstāvji, kuri konsultē un uzrauga mākslinieku prasmes runāt, amputēt locekļus, dejot vai šaut atbilstoši gadsimtam.

Uz laukuma darbojas divas kaskadieru komandas no Latvijas un Vācijas, uzraugot un piedaloties kaujās kara laukā vai kautiņos pilsētas ielās, kā arī pieskatot, lai neviens negūst traumas nāvessodu izpildes laikā.

Tērpus darinājuši latviešu meistari

Filmēšanas vajadzībām latviešu meistaru rokām ir radīti vairāki simti 19. gadsimta tērpu, kas atspoguļo dzīvi no zemnieku sētas līdz valdnieku pilij.

Režisors Svens Bohse par Latviju saka: “Ir liels prieks strādāt tik fantastiskā klimatā ar tik sirsnīgiem un plaši domājošiem cilvēkiem. Veiksmīgā sadarbība starp latviešu un vācu kino profesionāļiem ir ļāvusi paveikt ļoti apjomīgu darbu fantastiskā tempā – tika radīts viss nepieciešamais no kleitām līdz guļamistabām, lai šis projekts kļūtu iespējams.”

“Kur vēl pasaulē, ja ne Latvijā, var atrast nepieciešamo arhitektūru un ainavas, lai nofilmētu visu no viduslaiku ciemata līdz Aukstā kara spiegu spēlēm? Austroungārijas portretam Latvija atbilst pat pārāk labi, pietrūkst tikai kalnu.”

“Cinevilla Films” pārstāvis Andrejs Ēķis atgādina: “Šāda mēroga projekts, kāds ir “Sisi”, Latvijā ir pirmo reizi. Un pareizas nodokļu politikas gadījumā šis projekts Latvijas ekonomikā varēja ienest sešus miljonus, kamēr pašreizējā sistēmā tas ir ienesis tikai trīs miljonus. Ir būtiski atcerēties, ka kino ir ne tikai kultūra, bet galvenais – tā ir industrija – peļņu nesoša industrija. Jebkurš kino projekts ļauj nopelnīt nevis tikai šauram, ar nozari saistītam, cilvēku pulciņam, bet arī visdažādāko servisu nodrošinātājiem – ēdinātājiem, viesnīcu tīkliem, dažādu jomu amatniekiem, transporta pakalpojumu sniedzējiem un šo sarakstu varētu turpināt un turpināt. Valsts valdības līmenī būtu svarīgi saprast, ka kino var sildīt ekonomiku.”