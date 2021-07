Saistībā ar futbola aģenta Bezzubova slepkavību meklēšanā izsludināti divi cilvēki

Policija joprojām izskata divas slepkavības versijas - vienu, kas saistīta ar Bezzubova profesionālo darbību un otru, kas saistīta ar viņa privāto dzīvi.

Futbola aģentu Romānu Bezzubovu noslepkavoja 14. aprīļa rītā, kad viņa automašīnai ceļu aizšķērsoja melnas krāsas "BMW X5" ar Krievijas numurzīmēm. No šī auto Bezzubova virzienā tika raidīti vairāki šāvieni.

Futbola aģents gāja bojā notikuma vietā. Nākamās dienas rītā policija Mežaparkā atrada slepkavībā izmantoto spēkratu.

VP Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka vietnieks Vilnis Naglis LTV stāsta: "Pašlaik mums par aizdomās turētām ir atzītas 12 personas. Divām personām ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, un personas atrodas brīvības atņemšanas vietās. Vēl divām personām ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, un personas ir izsludinātas meklēšanā."

Naglis apliecināja, ka turpinās sadarbība ar partneriem ārvalstīs. Iepriekš policija ziņoja, ka informācijas apmaiņa notiek ar Krieviju, Baltkrieviju un Eiropolu.

Jautāts par to, kāpēc policija slepkavības dienā neizziņoja publiski noziegumā izmantotā auto numurzīmes, Naglis norādīja, ka tas neesot bijis nepieciešams.

"Ņemot vērā konkrēto situāciju, kāda bija uz to brīdi, mēs arī attiecīgi informācijas apjomu, kuru devām ārpusē, devām tikai to, ko uzskatījām par nepieciešamu. Tātad uz to brīdi mēs neuzskatījām par nepieciešamību tādu informāciju laist publiskajā telpā," skaidro VP pārstāvis.

