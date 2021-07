Kā informēja ZZS, politiskais spēks vispirms sagaidīs grozījumu nonākšanu parlamentā, un tad ZZS Saeimas frakcija mudinās opozīcijas kolēģus aicināt Valsts prezidentu neizsludināt šīs izmaiņas likumā.

ZZS valde kategoriski iebilst pret valdības ieceri noteikt vakcināciju pret Covid-19 par obligātu un paredzēt iespēju darba devējam atlaist nevakcinētos darbiniekus, tāpēc apvienības Saeimas frakcija ne tikai balsos pret sagatavoto likumprojektu, bet arī mudinās citus opozīcijas kolēģus kopīgi vienoties par aicinājumu Valsts prezidentam neizsludināt šādas izmaiņas likumā.

ZZS valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars uzsvēra, ka valdības nule kā atbalstītais likumprojekts ir klajā pretrunā ar demokrātiskas valsts principiem. "Mēs izprotam vēlmi pasargāt sabiedrību no saslimšanas ar vīrusu, tomēr esam par katra brīvas izvēles tiesībām," paudis Tavars, norādot, ka valstij ir jārespektē katra viedoklis.

Viņuprāt, ja cilvēks vēlas vakcinēties, valsts to nodrošina, bet jāņem vērā arī to sabiedrības locekļu bažas, kuri pagaidām atturas no vakcinācijas.

Arī Latvijas Zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze akcentēja, ka valdība nedrīkstētu ar "represīvām metodēm piespiest" cilvēkus vakcinēties. Tā vietā nepieciešams skaidrot vakcīnas iedarbību un iespējamās blaknes, lai cilvēki justos droši un izvēlētos vakcinēties nevis bailēs no darba zaudējuma vai laimesta loterijā dēļ, bet savas veselības vārdā.

ZZS Saeimas deputāti sola neatbalstīt trešdien Ministru kabineta sēdē atbalstīto projektu grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas paredz noteikt amatu un darbinieku kategorijas, kurām jābūt ar Covid-19 sertifikātu, kā arī tiesības darba devējam pēc 1. oktobra atlaist minēto sertifikātu neieguvušu darbinieku.

Vienlaikus ZZS veiks konsultācijas ar kolēģiem parlamentā, lai savāktu nepieciešamo parakstu skaitu un aicinātu šādas izmaiņas likumā Valsts prezidentam neizsludināt. Satversmes 72. pants nosaka, ka Valsts prezidentam likuma publicēšana ir jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu, un šādā kārtā apturētais likums nododams tautas nobalsošanai.

"Valdība ar saviem nepārdomātiem lēmumiem un neizprotamo rīcību ir sašķēlusi sabiedrību. Ja Saeimas vairākums tomēr atbalstīs valdības iniciatīvu par obligāto vakcināciju, uzskatām, ka šis jautājums ir jānodod izlemšanai pilsoņiem," akcentēja ZZS. Portālā "Manabalss.lv" ir savākti 44 000 pilsoņu paraksti par vakcinācijas brīvprātību, kas liecinot, ka šis jautājums sabiedrībai ir aktuāls.

Jau ziņots, ka, ja vakcinēšanos pret Covid-19 Saeima atsevišķām iedzīvotāju grupām noteiks faktiski par obligātu, opozīcijas deputāti rosinās apturēt izmaiņas likumā un potenciāli prasīs Valsts prezidentam izsludināt par tām tautas balsošanu.

Opozīcijas deputāte Stepaņenko skaidroja, ka valdības tobrīd gatavotie grozījumi likumā, kas ļautu darba devējiem atlaist no darba nevakcinētās personas, ir skaidra norāde uz to, ka politiķiem jādomā par veidu, kādā Saeima var rīkoties, lai šo procesu apturētu.

Stepaņenko pauda uzskatu, ka opozīcijai būtu jāizmanto Satversmē paredzētais mehānisms par likuma apturēšanas iespēju. Opozīcijas pārstāve toreiz norādīja, ka brīdī, kad šie grozījumi nonāks Saeimā un, visticamāk, steidzamā kārtā tiks pieņemti un nodoti izsludināšanai Valsts prezidentam, opozīcijai būs laiks rīkoties un visai sabiedrībai būs ļoti jāpastrādā pie šī likuma atcelšanas.

Lai nonāktu līdz iesniegumam par likuma apturēšanu, nepieciešams vismaz 33 citu deputātu atbalsts. Lai gan likuma grozījumi vēl nav nonākuši parlamentā, opozīcijas deputāte jau pirms nedēļas stāstīja, ka ir sazinājusies ar kolēģiem, un arī no publiskajā telpā paustajiem viedokļiem ir secinājusi, ka opozīcijas atbalstu šādai iecerei viņai izdosies iegūt.

Arī "Par cilvēcīgu Latviju" (PCL) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Māris Možvillo 8. jūlijā norādīja, ka šī brīža situācija un valdības argumentācija, kādā iespējamās izmaiņas tiek pasniegtas, esot nepieņemama. Viņa vadītās frakcijas ieskatā, šis jautājums nav atstājams dažu Ministru kabineta pārstāvju rokās, bet gan būtu jāuztic Saeimai.

PCL ir pret obligātu vakcinēšanos tādā formā, kādā to šobrīd piedāvājusi valdība. Možvillo uzsvēra, ka, ja šādas izmaiņas nonāks līdz Saeimai, tad PCL atbalstīs Stepaņenko. Vienlaikus viņš piebilda, ka nevar apgalvot par visiem frakcijas biedriem, tomēr valdošais noskaņojums frakcijā esot par atbalstu šim ceļam.

Līdzīgu viedokli pauda arī "Saskaņas" valdes priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs, sakot, ka ja valdība lems rīkoties tik "vaļīgi tulkojot Satversmi un likuma burtu un garu", tad opozīcijas partijai nekas cits neatliks kā likt arī savus parakstus.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets trešdien atbalstīja grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas paredz, ka Covid-19 sertifikāts būs obligāts mediķiem, sociālās aprūpes darbiniekiem un izglītības nozarē strādājošajiem. Par šo likuma grozījumu pieņemšanu būs jālemj Saeimai.

No likumprojekta izriet, ka pakalpojumu sniedzējiem veselības aprūpes, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un izglītības jomā būs jānodrošina epidemioloģiski droši pakalpojumi, tostarp izglītības programmas īstenošana, un epidemioloģiski droša darba un mācību vide.

Izglītības jomā prasība par sadarbspējīgu sertifikātu būs attiecināma arī uz tām personām, kas nav tieši iesaistītas izglītības pakalpojuma sniegšanā, bet līgumattiecību izpildes laikā izglītības pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamajiem.

Sagatavotie un valdībā atbalstītie, bet Saeimā vēl nepieņemtie grozījumi paredz, ka par epidemioloģiski drošiem pakalpojumiem būs uzskatāmi tādi, kurus sniedz personas ar Covid-19 sertifikātu.