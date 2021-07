Bīstamā vieta pie Mūkusalas apļa. Kāds ir risinājums?

Latvijas Riteņbraucēju apvienības vadītājs Viesturs Silenieks sarunā ar portālu Jauns.lv norādīja, ka situācija ar velosatiksmi šajā ceļa posmā vērtējama no vairākām pusēm. Jau no Salu tilta pirmsākumiem zem tā atrodas izcils velosipēdu ceļš. Šis risinājums esot viens no labākajiem vēsturiski radītajiem risinājumiem Latvijā. Jau tajā laikā domāja par gājēju un riteņbraucēju pārvietošanos: lai viņiem nav jāpārvietojas pa tilta augšu, kur mašīnas šļaksta virsū, bet gan pa apakšu, kur satiksmes dalībnieki ir aizsargāti no vēja, lietus, mašīnu trokšņiem.

Padomju laikos veloinfrastruktūra zem tilta bija laba, bet bija sarežģīti līdz tiltam nokļūt. Arī tagad šis jautājums nav līdz galam sakārtots. Centra pusē ir šauri tuneļi, takas, stāvi kāpumi, kas nozīmē, ka no centra puses līdz tiltam var nokļūt, bet tas nav iespējams ērtā veidā. Īpaši grūti tas ir vecākiem cilvēkiem, bērniem, invalīdiem. "Es teiktu, ka invalīds ar ratiņiem no centra nevar nokļūt uz tilta.. Tas joprojām nav atrisināts. Salu tilts invalīdiem vispār ir aizmirstams," viņš teica un norādīja, ka tiltam vajadzētu izveidot labākus, ērtākus un mūsdienīgākus pieslēgumus.

Kā lai bērni nokļūst Lucavsalas spēļu laukumā?

Silenieks atgādināja, ka pirms vairākiem gadiem Lucavsalā izveidoja bērnu laukumu. "Jautājums, kā auditorija uz šo laukumu nokļūst? Bērni, viņu vecāki, mammas ar bērnu ratiem, velosipēdiem, kājām." Ar sabiedrisko transportu nokļūšana esot diezgan laba, bet kājām aiziet līdz Lucavsalai ir sarežģīti, īpaši no Pārdaugavas puses. Tuvāk Bieķensalas ielai ir gājēju pāreja - "tā ir vienīgā vieta, kā no Pārdaugavas varētu piekļūt". Nākamie šķērsojumi ir pie Mūkusalas ielas birojiem, kā arī tuvāk Akmens tiltam.

"Bet no otras puses nav nekādu variantu!" Riteņbraucēju apvienības vadītājs sacīja un norādīja, ka jaunais riteņbraucēju un gājēju ceļš no centra aizved līdz Mūkusalas aplim, bet tad pēkšņi pirms veikala "Maxima" beidzas.

Vajadzīga gājēju pāreja

"Manā izpratnē gājēju pāreja tur jau sen pietrūkst," viņš teica, piebilstot, ka tā būtu laba ne tikai riteņbraucējiem un gājējiem, bet arī no kopējā satiksmes viedokļa. "Tajā brīdī, kad autotransports pa A7 autoceļu nesas iekšā Rīgā, tas ir spiests nedaudz padomāt, sabremzēt un neskriet aplī iekšā ar lielu ātrumu, ja tur ir gājēju pāreja. Tas uzlabotu drošību arī autotransportam."

"Protams, gājēju pārejai jābūt diezgan labi aprīkotai." Pāri ceļiem ar četrām joslām nevajadzētu veodot neregulējamas gājēju pārejas. Ja pāreju veido regulējamu ar luksoforu, ir jāpārdomā, vai tā darbojas patstāvīgi vai arī ar pogām.

Lai gājējiem un velosipēdistiem nav jāgaida līdz apnikumam

Būtu dumji, ja luksofors darbotos pēc noteikta algoritma un mašīnas stāvētu un gaidītu zaļo gaismu pat tad, ja gājēju nav. Bet, ja pāreja aprīkota ar pogām, zaļajai gaismai gājējiem un riteņbraucējiem vajadzētu iedegties salīdzinoši ātri, lai nebūtu ilgi - vienu vai divas minūtes - jāgaida. Tam nebūtu jēgas, jo daļa riteņbraucēju un gājēju mēģinātu pāriet pāri ielai, nesagaidot zaļo gaismu, ja tuvumā nebūtu mašīnu.

Ierīkojot regulējamas gājēju pārejas, daudzviet "grēko", liekot gājējiem un riteņbraucējiem ilgstoši gaidīt zaļo gaismu. Tādos gadījumos daudzi šķērso ceļu pie sarkanās gaismas pirms iedegas zaļā gaisma, bet automašīnas nelietderīgi nevar braukt, jo tām beidzot iedegusies sarkanā gaisma, bet neviena gājēja vai riteņbraucēja vairs nav.

Automašīnām būtu jāsamazina ātrums

Silenieks pauda viedokli, ka automašīnām, braucot iekšā Rīgā, vajadzētu samazināt braukšanas ātrumu jau pirms gājēju pārejas, jo nebūtu pareizi, ja gājējs piespiestu pogu, viņam pēc 3 sekundēm ieslēgtos zaļā gaisma, bet automašīna tuvotos ar ātrumu 70 km/h. Tādā situācijā daļa šoferu varētu mēģināt pārbraukt pāri pārejai arī pie sarkanās gaismas, jo vēl pirms mirkļa dega zaļā gaisma.

Vēl būtu lietderīgi, ja luksoforā pie gājēju pārejas iedegtos sarkanā gaisma, ja automašīna tuvojas ar pārāk lielu ātrumu, viņš ieteica. Piemēram, ja neilgi pirms krustojuma jābrauc ar ātrumu 30 km/h, bet mašīna pārvietojas ar 50 vai 70 km/h, luksoforā pie gājēju pārejas ieslēgtos aizliedzošais signāls pat tad, ja tur nav neviena gājēja. Tas pieradinātu daudzus autovadītājus šajā ceļa posmā braukt lēnāk un līdz ar to drošāk. Un tad varētu veidot sistēmu, ka pēc gājēju ieslēgtās pogas ātri mainās luksoforu gaismas.

Satiksmes speciālistiem vajadzētu pārdomāt, kas ir rīdzinieku prioritāte - vai tiešām tā ir uzturēt citu pašvaldību un tranzīta automašīnu satiksmi netālu no pilsētas centra? Ja nē, tad labs risinājums Silenieka ieskatā ir regulējama gājēju pāreja, kurā salīdzinoši ātri ieslēdzas zaļā gaisma gājējiem un velosipēdistiem, kā arī tā būtu aprīkota ar automātisko pārslēgšanos uz sarkano gaismu tiem autovadītājiem, kas brauc pārāk ātri.

Vajadzīga vīzija, kur veloceliņš turpināsies

Kopumā speciālistiem vajadzētu būt vīzijai, uz kurieni paredzēts izmantot velo un gājēju infrastruktūru no centra uz Lucavsalu un tālāk. "Uz kurieni viņi ies un brauks, ja jau tik tālu uzbūvē? Uz apli brauks, skatīties un skaitīt mašīnas?" Vajadzētu būt vīzijai, kur veloceļš nākotne vedīs, piemēram, Bišumuižas un Ķekavas virzienā vai paralēli Ulmaņa gatvei lidostas virzienā. "Tas ir svarīgākais." Saprotot, kādā virzienā nākotnē attīstīt veloinfrastruktūru Rīgā, var labāk izdomāt, kā satiksmi organizēt. Piemēram, vajadzētu domāt, kā Ziepniekkalna iedzīvotāji varētu nokļūt centrā ar velosipēdiem.

Latvijas Riteņbraucēju apvienības vadītājs norādīja, ka pie Mūkusalas apļa esošie veikali, piemēram, "Gemoss" un "Maxima" ir iekārtojuši labas velo stāvvietas un gaida riteņbraucējus, taču cilvēkiem ir grūti līdz veikaliem nokļūt, jo nav droši šķērsot Mūkusalas ielu.

Arī Satiksmes departamentā apzinās nedrošo šķērsojumu

Arī Rīgas domes Satiksmes departamenta Direktora biroja galvenā referente Lelde Rudzika portālam Jauns.lv skaidroja: departaments apzinās, ka konkrētas vietas šķērsošana nav droša, jo velosipēdistiem un arī gājējiem sanāk šķērsot četras joslas.

Būs regulējama gājēju pāreja

Savukārt, lai vietu šķērsotu droši, nepārkāpjot noteikumus, jāiet vai jānobrauc samērā liels līkums, tādēļ Satiksmes departaments šogad vietu plāno būtiski uzlabot. Līdz šī gada septembrim (to ieskaitot) konkrētajā vietā tiks ierīkota regulējama gājēju pāreja, kas būtiski uzlabos situāciju un palielinās gājēju un velosipēdistu drošību.

Departaments šogad ir plānojis īstenot projektu "Luksoforu izbūve Mūkusalas ielā pie rotācijas apļa (pie tirdzniecības centra "Maxima") un jauna ar luksoforu regulējama gājēju pāreja". Plašāka informācija par projektu atrodama šeit.

Projekta pašreizējā virzība ir tāda, ka notiek dokumentu sakārtošana un iesniegšana Būvvaldē, bet pēc atzinuma saņemšanas darbi tiks uzsākti. Būvprojektu ir plānots realizēt līdz šī gada septembrim, ja neradīsies tehniska rakstura šķēršļi.

Kā patlaban pēc iespējas drošāk šķērsot šo ceļa posmu?

Rudzika skaidroja, ka patlaban ceļa posmu drošāk var šķērsot, dodoties uz tam paredzēto vietu, tomēr tādējādi sanāk mest lielāku līkumu. Ierīkot konkrētajā posmā pagaidu risinājumu, ņemot vērā, ka drīzumā tiks ieviestas būtiskas izmaiņas, būtu nelietderīgs budžeta izlietojums.

"Līdz izmaiņu realizēšanai vienīgi varam ieteikt pirms ielas šķērsošanas kārtīgi pārliecināties, vai to ir pietiekami droši darīt."