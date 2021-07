Rīgas mēra Staķa kafejnīcas iekštelpās pagaidām nelaiž: ne visi darbinieki paguvuši vakcinēties

“Vēlējos “Innocent Cafe” tērēt savu naudu. Nē, nevakcinēti darbinieki, un tādēļ nevar sēdēt iekštelpās. Biznesi paši nesaprot, cik daudz ieņēmumu viņi laiž gar degunu. Rudenī efekts būs vēl spēcīgāks, jo terases kļūs mazāk pievilcīgas,” portālā “Twitter” raksta Mārtiņš.

Vēlējos Innocent Cafe tērēt savu naudu. Nē, nevakcinēti darbinieki un tādēļ nevar sēdēt iekštelpās. Biznesi paši nesaprot, cik daudz ieņēmumu viņi laiž gar degunu. Rudenī efekts būs vēl spēcīgāks, jo terases kļūs mazāk pievilcīgas.



P.S. Pievienojiet datus https://t.co/h5gi3UhbqG — Mārtiņš Vaivars (@Martins_Vaivars) July 8, 2021

Pavisam drīz diskusijā iesaistās arī citi, gan paužot sašutumu, ka arī “Innocent Cafe” pagaidām nav pievienojies tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri spēj klientus uzņemt arī iekštelpās, gan arī aizstāvot uzņēmumu un pamatojot, ka šobrīd darbadevējam nav tiesību nevienu piespiest potēties un šis process, ņemot vērā virkni apstākļu, var ieilgt.

Tieši šādi pašreizējo situāciju telefonsarunā ar Jauns.lv skaidroja SIA “Innocent” pārstāve, norādot, ka: “Šobrīd vēl ne visi darbinieki ir paguvuši pabeigt pilnu vakcinācijas kursu un aizvadīt attiecīgo laika periodu, pēc kura pienākas digitālais Covid-19 sertifikāts par vakcinēšanos. Kā zināms, kafejnīcu darbinieki nebija prioritārajās grupās, līdz ar ko, lai tiktu pie vakcīnas bija nepieciešams gaidīt rindā. Rezultātā vēl ir darbinieki, kuri gaida otro poti.”

Jāpiebilst gan, ka prioritāro grupu kārtība jau labu laiku vairs nepastāv un kopš tā laika vakcinēšanās pret Covid-19, gan masu vakcinācijas centros, gan citādi, ir kļuvusi samērā ērti pieejama, ļaujot pat izvēlēties ražotājus, kuru vakcīnu saņemt.

Saskaņā ar “Lursoft” datubāzi, patlaban uzņēmuma SIA “Innocent”, kura īpašnieks un patiesais labuma guvējs ir Mārtiņš Staķis, valdē darbojas viņa sieva Ilze Paidere-Staķe.

Staķim kā piederošas norādītas kapitāla daļas SIA “Innocent” (2800 eiro vērtībā), SIA “Amikus Konsultācijas” (2845, 74 eiro vērtībā), kā arī akcijas AS “Infinity Coffee” (176 6910 eiro vērtībā).

SIA “Innocent” un AS “Infinity Coffee” uzņēmumi, kā iepriekš medijos vēstīts, saistīti ar kafijas izplatīšanu, kafejnīcu biznesu.

Vislielākos ienākumus pērn Rīgas mērs guvis tieši no AS “Infinity Coffee”. Saskaņā ar valsts amatpersonas deklarāciju, dividendēs no šīs akciju sabiedrības Mārtiņš Staķis saņēmis 164 636, 86 eiro.

Staķis: par vakcinēšanos skolām varētu izmaksāt naudas balvas

Jau ziņots, ka Rīgas mērs Mārtiņš Staķis ir atbalstījis ideju Rīgas skolām, kurās pret Covid-19 būs vakcinējušies vismaz 80% darbinieku, izmaksāt naudas balvas.

Viņš informēja, ka galvaspilsēta šim mērķim varētu tērēt kopumā pusotru miljonu eiro.

Skolas, kurās būtu vakcinēti vismaz 80% darbinieku, saņemtu noteiktu naudas summu, kuras apmērs būtu atkarīgs no izglītības iestādes lieluma, piemēram, 10 000 vai 7500 eiro.

Šo summu izglītības iestāde varētu tērēt pēc saviem ieskatiem - nopirkt aprīkojumu vai kaut vai izmaksāt prēmijās darbiniekiem, savu ieceri klāstīja Staķis.

"Ja mēs šādā veidā līdz noteiktam datumam panāktu rezultātu, tas noteiktu būtu tā vērts," sacīja Rīgas domes priekšsēdētājs, piebilstot, ka minēto pusotru miljonu eiro varētu rast no pašvaldības rezerves fonda.

Saistītās ziņas Staķis paziņo, ka par aktīvu vakcinēšanos Rīgas skolām varētu izmaksāt naudas balvas Mārtiņam Staķim aizliedz iebraukt Krievijā saistībā ar karogu nomaiņu Baltkrievijā ierosina krimināllietu pret Staķi un Rinkēviču

Staķis norādīja, ka šādai ieceri jau ir saņēmis atbalstu no skolu direktoriem, atbalstoši noskaņota esot arī koalīcija, taču gala lēmums būs jāpieņem Rīgas domei, bet vēl pirms tam šis jautājums būs jāskata atbildīgajā domes komitejā, kuras ārkārtas sēdi varētu sasaukt nākamnedēļ.

Lai informētu par vakcinācijas veicināšanas pasākumiem Rīgas dome plkst.12 rīkos attālināto preses konferenci par vakcinācijas veicināšanu galvaspilsētas skolās un bērnudārzos.

Preses konferencē piedalīsies Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP), Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka (LA), Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktors Romans Alijevs.