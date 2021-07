Latvijā aizliedz vienreizlietojamos plastmasas traukus! Taču, ko domā cilvēki Rīgas ielās

Cilvēkiem pašiem aiz sevis ir vairāk jāsavāc, jādomā par sekām, ko izmesta plastmasa nodara dabai, uzskata vairāki jauns.lv aptaujātie. Ir arī cilvēki, kuri nedomā atteikties no šāda veida iepakojuma un piederumiem, bet vēlas, lai būtu plašākas iespējas tos pēc lietošanas šķirot turpat, kur tie izsniegti.

Aptaujātie arī atzīst, ka viņiem trūkst informācijas, ko jaunie aizliegumi paredz un uz kādiem produktiem tie attiecas.

Kopš 2021. gada jūlijā Eiropas Savienībā spēkā stājas Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums, kas aizliedz laist tirgū vienreizlietojamos plastmasas traukus un galda piederumus un nosaka pasākumus, lai samazinātu plastmasas izstrādājumu patēriņu.

Aizliegums attiecas uz šādiem vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem: vates kociņiem, galda piederumiem (dakšiņām, nažiem, karotēm, irbuļiem), šķīvjiem; salmiņiem, dzērienu maisāmkociņiem, pie baloniem piestiprināmiem un to turēšanai domātiem kociņiem, no putu polistirola izgatavotiem pārtikas iepakojumiem, no putu polistirola izgatavotiem dzērienu iepakojumiem, kā arī dzērienu glāzēm.

Likums paredz iespēju izpārdot vienreizlietojamās plastmasas preces, ja tās laistas tirgū līdz šā gada 2. jūlijam.