Samita priekšvakarā, 30. jūnijā, Levits tikās ar vairākām amatpersonām, tostarp arī ar politiķi, bijušo Kalifornijas gubernatoru un pasaulslaveno aktieri Arnoldu Švarcenegeru. Abi bijuši vienisprātis, ka nepieciešama konkrētāka komunikācija ar sabiedrību par klimata jautājumiem. Pašreiz komunikācija esot abstrakta, tāpēc sabiedrībā neveidojoties izpratne.

Ceturtdien, 1. jūlijā, Levits piedalījās samita augsta līmeņa paneļdiskusijā kopā ar ANO Klimata konferences prezidentu Aloku Šarmu un citiem politiķiem un klimata aktīvistiem, informē Valsts prezidenta kanceleja.

Valsts prezidents diskusijā uzsvēra, ka “Latvija ir viena no zaļākajām valstīm Eiropā. Latvijā 40 % no enerģijas tiek saražoti no atjaunojamiem resursiem, un vairāk nekā pusi no Latvijas valsts teritorijas klāj meži”.

Valsts prezidents arī norādīja, ka “Latvija caurskata nodokļu sistēmu, lai atbalstītu ilgtspējības un klimata mērķus līdz 2030. un 2050. gadam, kā arī Latvija aktīvi virza klimata jautājumus Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju līmenī”.

Tāpat Valsts prezidents atzīmēja, ka Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām pasaulē un Latvijā tiek attīstīta jauna pieeja un projekti, lai veicinātu Baltijas jūras attīrīšanu caur zinātnes un tehnoloģiju stiprināšanu. Šādu pieredzi Latvija varētu piedāvāt arī citām valstīm klimata problēmu risināšanā.

Gan Valsts prezidents, gan citi samita līderi uzsvēra nepieciešamību paaugstināt sabiedrības izpratni par klimata krīzi, piesārņojumu un tā ietekmi uz katra cilvēka dzīvi, klimata politikas mērķiem.

Levits ceturtdien tikās arī ar Austrijas Federālo prezidentu Aleksandru Van der Bellenu.

Valsts prezidents izteica atzinību par aizvadīto samitu, no kura secināms, ka politiķiem ciešāk un operatīvāk jāsadarbojas ar uzņēmējiem un vides ekspertiem, kā arī veiksmīgāk jākomunicē ar sabiedrību, lai valstis varētu sasniegt ar klimata izmaiņu mazināšanu saistītos mērķus.

Abi valstu vadītāji pauda gandarījumu, ka Latvija un Austrija šogad atzīmē diplomātisko attiecību simtgadi un diplomātisko attiecību atjaunošanas trīsdesmitgadi.

Kā Austriju un Latviju vienojošu platformu vides jautājumu risināšanai Egils Levits izcēla Trīs jūru iniciatīvu, kuras ikgadējais samits nākamnedēļ notiks Bulgārijā, Sofijā. Trīs jūru iniciatīvas ietvaros virzītie projekti paredzēti transporta, enerģētikas un digitālās infrastruktūras stiprināšanai Eiropas centrālajā un austrumu daļā. Valsts prezidents izteica cerību, ka Austrija arvien aktīvāk iesaistīsies Trīs jūru iniciatīvā.

Pārrunājot Eiropas drošības izaicinājumus, Valsts prezidents informēja Austrijas Federālo prezidentu par nesen Briselē notikušā NATO samita rezultātiem. Aleksandrs Van der Bellens atzīmēja, ka Austrija vēlas labu sadarbību ar NATO, kā arī turpināt attīstīt veiksmīgu divpusējo sadarbību ar Latviju aizsardzības jomā.