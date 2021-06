Vaidere aicina uz Eiropas mēroga konferenci par Jauno Eiropas Bauhaus

“Eiropa virzās uz videi draudzīgāku saimniekošanu, taču svarīgi ir ne tikai samazināt emisijas, bet arī radīt patīkamu dzīves telpu cilvēkiem. Daudzviet tas jau tiek darīts, piemēram, pārveidojot un apzaļumojot industriālas teritorijas, bet, apvienojot dažādu jomu pieredzi un idejas, mums ir iespēja to paveikt vēl labāk. Tieši tādēļ Bauhaus radošā iniciatīva aptver mākslu, kultūru, arhitektūru, zinātni un tehnoloģijas. Nākotnē ar Bauhaus palīdzību varēsim mūsu mājokļus, apkaimes, atpūtas un darba vietas padarīt videi un cilvēkiem draudzīgākas,” uzsver deputāte, kura EP strādā Vides un sabiedrības veselības komitejā.

Pamatojot Bauhaus nozīmi Latvijai, I. Vaidere atzīmē, ka mēs neesam tik ļoti attālinājušies no dabas kā Rietumeiropa. “Protam arī lietas labot, piešķirt tām “otro elpu”. Līdz ar to arī ceļš “atpakaļ” no pārmērīgās patēriņa kultūras būs vienkāršāks. Mums ir arī lieliski materiāli, piemēram, koks, kas kļūst arvien pieprasītāks, lai veidotu veselīgu, harmonisku dzīves telpu. Tādēļ uzskatu, ka Latvija ir lieliska vieta, kur radīt videi draudzīgus risinājumus, ko izmantos visā Eiropā.”

Savā runā viņa akcentēs divus svarīgus aspektus. Pirmkārt, to, ka jāpalielina atbalsts vēsturisko ēku saglabāšanai. I. Vaidere ir pārliecināta, ka nolietotas ēkas nevis jānojauc, tā iznīcinot kultūras mantojumu un radot lielu atkritumu daudzumu, bet gan jāatjauno. Otrkārt - jāizveido ērti lietojama un pārskatāma Bauhaus zināšanu e-platforma, kurā apkopotu visu noderīgo informāciju.

Konferencē piedalīsies arī Latvijas Nacionālās arhitektūras padomes Kultūras ministrijā locekle Ieva Zībārte. Viņa norāda: “Jaunais Eiropas Bauhaus ir uz sadarbību un inovācijām vērsta iniciatīva ar tālejošiem dzīves vides kvalitātes uzlabošanas mērķiem. Atslēgas vārds šajā rīcībā ir tieši sadarbība – viedokļu, ideju, kompetences, kolektīvo un personisko mērķu sinerģija –, lai veidotu vidi, kurā ir patīkami dzīvot un strādāt, un kas nenodara kaitējumu dabai.”

Konference tiks translēta šodien starp plkst. 16.00 un 17.30 tiešsaistē https://youtu.be/lESigcs3Za0. Reģistrācija nav nepieciešama.