Sadarbības padomes līgumā, kuru parakstījuši trīs politisko spēku domē ievēlētie deputāti, noteikts, ka sadarbības mērķis ir nodrošināt efektīvu, stabilu un profesionālu 2021.gada 5.jūnijā ievēlētās Liepājas pilsētas domes darbību visā tās pilnvaru laikā. Divu nedēļu garumā ir notikušas Liepājas partijas, LRA un NA pārstāvju tikšanās, kuru laikā analizētas visu trīs politisko partiju vēlēšanu programmas, uz kā pamata tiks veidotas politiskās vadlīnijas domes turpmākajam darbam nākamos četrus gadus, skaidroja Rjabcevs.

Visu trīs politisko spēku deputāti pauduši atbalstu Liepājas partijas izvirzītā Ansiņa kandidatūrai Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja amatā, savukārt domes priekšsēdētāja vietnieka amatam nākamajā domes sēdē plānots virzīt līdzšinējo vicemēru no LRA Ati Deksni. LRA saraksta līderis vēlēšanās gan bija esošais mērs Jānis Vilnītis.

Liepājas līdzšinējais mērs Jānis Vilnītis un jaunais mēra kandidāts Gunārs Ansiņš (Foto: LETA)

"Pēc vēlēšanām mums bija pietiekami daudz laika, lai satiktos ar visu Liepājas domē ievēlēto politisko spēku pārstāvjiem un pārrunātu iespējamo sadarbību, taču izveidotais sadarbības modelis paredz apvienot spēkus trim partijām - abiem vislielāko liepājnieku atbalstu ieguvušajiem politiskajiem spēkiem un NA kā valdības koalīcijas partijai, kas nozīmē spēcīgāku Liepājas interešu pārstāvību arī valdībā un Saeimā," skaidroja Ansiņš. Tajā pat laikā koalīcijā nav iekļauta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Bluķe (Par), kurai valdības koalīcijā varētu būt vēl nozīmīgākas pozīcijas.

Šis būs nedaudz neierasts pārvaldes modelis Liepājas domē, jo atšķirībā no citiem gadiem nebūs noteiktas šauras atbildības jomas, apgalvo LP.

Ansiņš skaidroja, ka katrs no politiskajiem spēkiem programmā ir solījis paveikt liepājniekiem nozīmīgas lietas ne tikai kādā vienā šaurā nozarē kā kultūra, sports, pilsētsaimniecība vai izglītība. "Darbi ir jāpaveic it visās jomās, tādēļ partnerus aicināju uz citādāku darba modeli, kurā saskatu daudz lielāku iesaisti gan izpilddirekcijai, gan struktūrvienībām, gan nozaru vadītājiem un komitejām. Es to sauktu par zobratu principu, kurā visiem iesaistītajiem ir jālīdzdarbojas vienlīdzīgi atbildīgi un profesionāli," norādīja mēra amata kandidāts.

Viņš esot daudz analizējis pārvaldības modeļus gan citur Eiropā, gan runājis ar saviem kolēģiem Ziemeļeiropas valstu pašvaldībās. "Redzu, ka izpratne par procesu vadību un pašvaldības sadarbību ar saviem iedzīvotājiem laika gaitā ir mainījusies un domāju, ka jāmainās arī pie mums Liepājā," teicis Ansiņš.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Deksnis piebildis, ka arī šoreiz, veidojot jauno sadarbības modeli, ir saglabāta katra politiskā spēka identitāte, virsmērķi darbiem atstājot nemainīgu - kopīgi izveidot labāko rīcības plānu, kas veicinās Liepājas iedzīvotāju labklājību, pilsētas attīstību un priekšvēlēšanu laikā liepājniekiem doto solījumu izpildi.

"Vienoties par Liepājas vīziju un attīstības virzieniem ar Liepājas partiju un LRA bija samērā viegli, jo daudzos aspektos mūsu redzējums sakrīt," pauda jaunievēlētais deputāts Uldis Lipskis (NA), piebilstot, ka nākamie četri gadi, ciktāl izdosies īstenot nospraustās politikas pamatnostādnes, kļūs par Liepājas tālākas attīstības auglīgu laiku.

Pirmajai jaunās domes sēdei visās pašvaldībās jābūt sasauktai 1.jūlijā, kad saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu jāsanāk jaunievēlētajiem deputātiem.

Liepājā lielāko atbalstu guvušajai Liepājas partijai izdevies iegūt sešus mandātus, bet LRA nākamajā domes sasaukumā būs piecu deputātu pārstāvēta, liecina Centrālās vēlēšanas komisijas apkopotie dati.

Liepājas partiju jaunajā sasaukumā pārstāvēs līdzšinējais Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Ansiņš, bijušais mērs Uldis Sesks, Liepājas pilsētas domes deputāti Helvijs Valcis, Vilnis Vitkovskis un Edvīns Striks, kurš arī ir Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs, kā arī partijas valdes loceklis Uldis Hmieļevskis.

No LRA jaunajā domē ievēlēts līdzšinējais mērs Jānis Vilnītis, kā arī Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas deputāts Atis Deksnis, Liepājas pilsētas dome deputāte, AS "Lauma Lingerie" valdes priekšsēdētāja Linda Matisone, traumatologs - ortopēds Agris Mertens un Liepājas pilsētas domes deputāts Modris Šveiduks.

"Saskaņai" izdevies iegūt divus mandātus, savukārt no apvienotā saraksta, kas sastāv no politiskajiem spēkiem "Kustība "Par!"", "Jaunā vienotība" un "Progresīvie" ievēlēta bijusī Saeimas deputāte, šā brīža Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Bluķe. Arī NA ieguva tikai vienu mandātu.