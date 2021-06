Rīgā šovasar notiks Baltijas praids

"Baltic Pride" ietvaros norisināsies vairāki desmiti pasākumu, kurus interesentiem, ņemot vērā ierobežojumus, būs iespējams apmeklēt klātienē, kā arī lielākā daļa pasākumu tiks translēti tiešsaistē, tādējādi nodrošinot, ka "Baltic Pride" varēs piedalīties ikviens.

Festivāla laikā tiks prezentēts Kaspara Aleksandra Irbes dienasgrāmatu pirmais sējums "Slēptā dzīve: Homoseksuāļa dienasgrāmata 1927. - 1949", ko veido vēsturniece Ineta Lipša un izdod biedrība "Ascendum". Norisināsies "Think Diversity!" - Baltijas dažādības biznesa forums, lai sniegtu jaunākajās tendencēm dažādības vadības jomā. Norisināsies arī augsta līmeņa konference, kas veltīta daudz apspriestajam cilvēka cieņas principam- “Cilvēka cieņa: fundamentāla demokrātiskas tiesiskas valsts vērtība”.

Sestdien, 7. augustā, "Baltic Pride 2021" dienā, Latvijas un Baltijas LBGTI kopiena, draugi un atbalstītāji tiks aicināti būt redzami un paust savu atbalstu dažādībai un līdztiesībai.

"Viens no centrālajiem "Baltic Pride" mērķiem vienmēr ir bijusi redzamība. Ņemot vērā globālās pandēmijas ietekmi, kas likusi cilvēkiem mainīt ieradumus un darīt lietas citādāk, radošāk, iekļaujošāk, šogad "Baltic Pride" redzamākais pasākums tiks transformēts jaunā un radošākā veidolā, dodot iespēju šo redzamību ne tikai saglabāt, bet arī palielināt – "Baltic Pride" varēs piedalīties katrs!" norāda organizatori.

Pasākuma spektru organizatori sola ļoti plašu - sākot no sieviešu stand-up stāvizrādēm līdz slavenu Latvijas komiķu "cepienam" par sabiedrības aktualitātēm. Norisināsies diskusijas par viendzimuma ģimeņu ikdienas izaicinājumiem, par veselības jautājumiem un sabiedrības grupu iekļaušanas jautājumiem. "Baltic Pride" ietvaros norisināsies arī virkne kultūras pasākumu, kā filmu dienas, "Latvian Drag King Collective" uzstāšanās, kā arī LGBTI kopienas talantu tikšanās.

“Rietumu pasaulē "Pride" jau vairāk nekā 50 gadus ir viens no nozīmīgākajiem pārmaiņu nesējiem LGBTI tiesībās. Arī Latvijā ar "Baltic Pride" šogad ienākušas pozitīvas vēsmas - biznesa vidē atbalsts dažādībai vairs nav tikai formalitāte. Sabiedrība pieņem dažādas ģimenes un Latvijā jau sen nevar aizbildināties ar sabiedrības vairākuma viedokli, lai vēl ilgāk vilcinātos ar iekļaujošas likumdošanas nodrošināšanu. Mūsu valsts Satversme sargā visas ģimenes, un par to vairs nav nekādu šaubu. Esam uz lielu un neizbēgamu pārmaiņu sliekšņa, un šī gada "Baltic Pride" to apliecinās vēlreiz,” skaidro LGBT un viņu draugu apvienības Mozaīka valdes priekšsēdētāja un "Baltic Pride" līdzpriekšsēdētāja Kristīne Garina.

Festivāla organizatori uzsver, ka šis būs līdz šim nozīmīgākais "Baltic Pride".

"Šogad, lai arī mūsu uzsvars ir uz LGBTI cilvēku tiesībām, vienlaikus apzināmies, ka LGBTI tiesības ir daļa no visu cilvēktiesību kopuma. Mēs katrs esam daļa no sabiedrības, tāpēc mēs vēlamies sniegt platformu arī visām citām mazaizsargātām grupām, lai veicinātu cieņpilnu un iekļaujošāku Latvijas sabiedrību," uzsver Mozaīka valdes loceklis un "Baltic Pride" līdzpiekšsēdētājs Kaspars Zālītis.

Organizatori sola īpaši rūpēties par pasākumu dalībnieku drošību – turpat visi pasākumi tiks translēti tiešraidē un būs iespēja tajos piedalīties attālināti. Par papildu drošības pasākumiem vēl tiks lemts atkarībā no epidemioloģiskās situācijas, taču organizatori uzsver, ka rūpīgi sekos visiem valstī noteiktajiem ierobežojumiem un konsultēsies ar speciālistiem, lai visi lēmumi būtu nopietni izsvērti.