Pagrieziens Ārčija stāstā, kuru PVD, neskatoties uz turēšanu neatbilstošos apstākļos, nolēma atdot saimniekam

"Esam gandarīti, ka Ārčija lietā Ģenerālprokuratūra prokurora pārbaudes gaitā saskatījusi būtisko: aiz saimnieka kā "cietēja un upura" skaļi deklarētajām aizskartajām tiesībām – viņa paša ilgstošu cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvu būtni – nabaga Ārčiju. Ģenerālprokuratūra atzinusi Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumus par prettiesiskiem un nelikumīgiem," sociālajā vietnē "Facebook" raksta dzīvnieku patversme "Ulubele".

Patversme norāda, ka nekad nedrīkstētu būt tā, ka atbildīgu institūciju nesaskaņotas rīcības vai neienteresētības dēļ cieš dzīvnieki, kurus jau tā liktenis nav saudzējis. "Kurš gan iestāsies par tiem, kuri paši nevar sevi pasargāt no saimnieka cietsirdības, vienaldzības un visatļautības? Prokuratūras lēmums ir gandarījums mums – sabiedrībai, kura nav vienaldzīga un kura seko līdzi Ārčija lietai soli pa solim. Viņš šobrīd kļuvis par simbolu, jautājums ir – vai šī lieta mainīs arī ierēdņu domāšanu un attieksmi," raksta "Ulubele".

Suņa Ārčija stāsts aizsākās februārī. Dzīvnieks pārsalis tika ilgstoši turēts neatbilstošos apstākļos, gulēja savos izkārnījumos un bija tuvu nāvei. Nevienaldzīgi cilvēki, pieaicinot policiju, viņu nogādāja dzīvnieku patversmē "Ulubele". Taču kā vēlāk izrādījās, policisti PVD nebija iesnieguši vienu dokumentu, kas legalizētu suņa izņemšanu no īpašuma. Tādēļ PVD rīkojās atbilstoši likuma burtam, ka suns, neskatoties uz notikušo, jāatdod saimniekam.

Ārčija saimnieks, kurš faktiski dzīvnieku bija spīdzinājis, turot neatbilstošos apstākļos, sajutās kā cietušais un sūdzējās par nozagto suni institūcijās un medijos.Tagad Ārčija lieta nonākusi Ģenerālprokuratūrā.

"Prokurora pārbaudes gaitā es konstatēju, ka šie te pieņemtie lēmumi neatbilst lietas faktiskajiem apstākļiem. Līdz ar to, es iesniedzu prokurora protestu, kas paredzēts Administratīvā atbildības likuma 56.panta 4.daļā attiecībā par suni Ārčiju un noteiktā soda vieglumu. Ļoti maz pietrūka, lai tur nebūtu krimināllikuma 230. pants par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku," Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "4. studija" teic Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors Gints Bērziņš.

Viņš turpina: "Pārtikas un veterinārais dienests nolēma, ka suns Ārčijs ir jāatdod atpakaļ īpašniekam. Administratīvā atbildības likuma 86.panta 3.daļa paredz, ka dzīvnieks ir konfiscējams no lietas materiāliem. No faktiskajiem apstākļiem izriet tas, ka dzīvnieks nav atstājams īpašnieka īpašumā vairāk, ja īpašnieks šādi izturas pret dzīvnieku. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, dzīvnieka īpašnieks nekādu pārkāpumu vispār neatzīst, viņš uzskata, ka viss ir vislabākajā kārtībā. Nav tā, ka, piemēram, atzītu savu vainu un izdarīto būtu nožēlojis. Līdz ar to pie šādiem apstākļiem PVD lēmums atdot suni īpašniekam nav likumīgs un nav pamatots. Ja jau šādā situācijā dzīvnieks tiek atstāts īpašniekam, tad man ir jautājums, kādā situācijā tad dzīvnieku konfiscē? Kad viņš jau ir beigts?" neizpratnē jautā Bērziņš.

Prokurors ir atcēlis visus Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumus saistībā ar suni. Turklāt lūdzis piemērot suņa īpašniekam 1000 eiro sodu. Ārčija liktenis nodots tiesas ziņā.

"Šobrīd Ārčijs ir un paliek "Ulubelē" līdz tiesvedības beigām. Un mēs ļoti ceram, ka šis precedents būs pavērsiena punkts vispār izpratnē par to, ka dzīvnieks nav tikai īpašums un manta," LTV norāda dzīvnieku patversmes pārstāve Diāna Elekse.