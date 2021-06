Brīdina vairāku autobusu pasažierus, kuru reisos braukusi ar Covid-19 inficēta persona

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 4. jūnijā braucis ar autobusu Alūksne-Trapene-Smiltene-Rīga (AS Norma-A reiss nr. 7915), plkst. 4.30 no Alūksnes līdz Rīgai un atpakaļ ar autobusu Rīga-Smiltene-Vidaga-Jaunlaicene-Alūksne (AS Norma-A reiss nr. 7905), plkst. 13.30 no Rīgas līdz Alūksnei. 6. jūnijā braucis ar autobusu Alūksne-Liepna-Viļaka-Kārsava-Rēzekne (AS Norma-A reiss nr. 7669), plkst. 6.30 no Alūksnes līdz Rēzeknei un atpakaļ ar autobusu Rēzekne-Kārsava-Viļaka-Liepna-Alūksne (AS Norma-A reiss nr. 7669), plkst. 14.20 no Rēzeknes līdz Alūksnei. 7. jūnijā braucis ar autobusu Alūksne-Jaunlaicene-Ape-Gaujiena-Smiltene (AS Norma-A reiss nr. 7653), plkst. 6.40 no Alūksnes līdz Smiltenei un atpakaļ ar autobusu Smiltene-Gaujiena-Ape-Jaunlaicene-Alūksne (AS Norma-A reiss nr. 7653), plkst. 12.10 no Smiltenes līdz Alūksnei.

Visiem pasažieriem, kuri brauca minētajos datumos šajos maršrutos, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti Covid-19 infekcijai raksturīgi simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.

Šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne "Apturi Covid". Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.