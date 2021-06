ST ierosināta lieta par normām, kas noteic privātpersonai atlīdzināmo ar juridisko palīdzību saistīto izmaksu maksimālo apmēru

Lieta ierosināta pēc SIA "Tavex" pieteikuma. Pret uzņēmumu tikusi ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta, kas pēc attiecīgā lēmuma apstrīdēšanas un tiesvedības, tai noslēgusies labvēlīgi. Šī procesa ietvaros uzņēmums saņēma juridisko palīdzību, ko sniedza zvērināts advokāts.

Pēc galīgā tiesas nolēmuma administratīvā pārkāpuma lietā spēkā stāšanās, "Tavex" vērsās iestādē ar lūgumu atlīdzināt ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītās izmaksas. Iestāde un administratīvās tiesas piešķīra atlīdzību noteikumu noteiktajā apmērā.

"Tavex" lūdz ST pārbaudīt Ministru kabineta (MK) 2011.gada 8.novembra pieņemtos noteikumus par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēra 3., 4.un 5.punkta atbilstību Satversmes 92.panta pirmajam teikumam.

MK noteikumi noteica, ka valsts atlīdzina izmaksas vienai personai šādā apmērā par sniegtu juridisko konsultāciju 19,21 eiro stundā, par pieteikuma, blakus sūdzības vai administratīvā līguma sastādīšanu 32,01 eiro apmēra, kā arī par apelācijas sūdzības un pretapelācijas sūdzības sastādīšanu 38,42 eiro apmēra. Tāpat arī par kasācijas sūdzības sastādīšanu - 45,53 eiro apmērā.

Satversmes 92.panta pirmais teikums nosaka, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.

Uzņēmums uzskata, ka apstrīdētajās normās noteiktā atlīdzība par konkrētu darbību veikšanu juridiskās palīdzības ietvaros ir noteikta nesamērīgi mazā apmērā. Apstrīdētās normas neparedzot atlīdzinājumu par advokāta sniegtās juridiskās palīdzības izdevumiem, kas bijuši nepieciešami efektīvai lietas vešanai. Proti, tajās neesot noteikti visi juridiskās palīdzības izdevumu veidi, kas varot būt nepieciešami efektīvai lietas vešanai. Tāpat apstrīdētajās normās noteiktie atlīdzinājuma apmēri, neskatoties uz to, ka laikā no to pieņemšanas 2011.gada 8.novembrī bija cēlušās patēriņa cenas, kā arī cēlies iedzīvotāju dzīves līmenis, netika grozīti. Tādējādi apstrīdētās normas mazinot advokātu un līdz ar to arī tiesu pieejamību. Līdz ar to ar šīm normām esot ierobežotas uzņēmuma tiesības uz taisnīgu tiesu.

ST ir uzaicinājusi MK līdz 9.augustam iesniegt ST atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.