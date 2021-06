Pētījums: Covid-19 krīze negatīvi ietekmējusi pasākumu nozares uzņēmumu darbību

Darbības apturēšana

Covid-19 krīzes sākumā, 2020. gada martā, 28% intervēto uzņēmumu nācās apturēt uzņēmuma darbību, kuri tā arī līdz 2021.gada aprīlim nebija atsākuši organizēt pasākumus, savukārt, 36% uzņēmumu darbu apturēja līdz 2020.gada vasarai, kad tika mīkstināti pasākumu organizēšanas ierobežojumi un varēja atsākt strādāt klātienē. Covid-19 krīzes laikā nav nācies apturēt savu darbību tikai 36% uzņēmumu.

86% uzņēmumu pasākumus atceļ vai pārceļ

Tikai 8% uzņēmumu Covid-19 krīzes laikā ir novērojums pasākumu skaita pieaugums. Likumsakarīgi, ka 92% uzņēmumu pasākumu skaits samazinājās, turklāt, 29% uzņēmumu, krīzes laikā nav noticis neviens pasākums. Ļoti daudzus pasākumus krīzes laikā nācās pārcelt un atcelt (to darīja 86% uzņēmumu), savukārt, to pārcelšana un atcelšana zaudējumus radīja 67% uzņēmumu. Tikai viena trešdaļa no uzņēmumiem atzina, ka Covid-19 krīzes laikā rada iespēju pasākumus veidot tiešsaistē. Vairāki uzņēmēji atzina, ka viņu veidotajos pasākumos būtiska ir apmeklētāju klātiene, tāpēc netika apsvērta iespēja pāriet uz tiešsaistes vidi.

Klientu un budžeta samazinājums

92% pasākumu nozares uzņēmumiem krīzes laikā, salīdzinot ar 2019.gadu, ir novērojams klientu skaita samazinājums. Samazinoties darba apjomam, 50% uzņēmumu nācās darbiniekus atlaist, turpretim 35% uzņēmumu darbiniekus atlaist vai piesaistīt papildus nebija nepieciešams, bet 15% uzņēmumu krīzes laikā pieņēma papildus darbiniekus. Savukārt, 50% uzņēmumu nācās samazināt darbinieku algas, 43% algu sistēmā izmaiņas nebija, bet 7% darbinieku algas krīzes laikā palielināja.

Atbalsts, kas nesedz visas izmaksas

Pasākuma nozares uzņēmumos apgrozījums laika periodā no 2020.gada marta līdz maijam un no 2020.gada novembra līdz 2021.gada martam vidēji ir samazinājies par 66%. Labāka situācija bija pagājušajā vasarā, kad tika mīkstināti pasākumu organizēšanas ierobežojumi, tomēr arī tajā laikā uzņēmumi piedzīvoja apgrozījuma samazinājumu vidēji par 55%. Tas rezultējies faktā, ka pusei uzņēmumu nācās darbiniekus atlaist vai tie aizgāja no darba pēc pašu vēlēšanās. Tomēr divi uzņēmumi šajā laikā pieņēma darbā papildus darbiniekus, jo, rodot jaunas idejas izveidoja jaunus pasākumu īstenošanas veidus. Šajā laikā uz valsts atbalsta mehānismiem pieteicās 85% pasākumu nozares uzņēmumu. 92% no uzņēmumiem, kuri pieteicās atbalstiem, tiem arī kvalificējās. Lai arī pasākumu nozares uzņēmumi valsts atbalstu vērtē kā pozitīvu, uzņēmumu pārstāvji saka, ka tas nav bijis pietiekams, lai segtu visas nepieciešamās izmaksas.