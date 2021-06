Aizvadītajā diennaktī visvairāk ar Covid-19 inficējušies Rīgā

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēts 81 no jaunajiem inficētajiem un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1379 cilvēki.

Daugavpilī aizvadītajā dienā reģistrēti 12 jauni inficētie, Liepājā un Talsu novadā - katrā deviņi, bet Jelgavā - astoņi. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 1379, Daugavpilī - 172, Jelgavā - 128, Ventspilī - 122, Ogres novadā - 112, bet Rēzeknē - 107 iedzīvotāji. Citās pašvaldībās ir mazāk par simts inficētajiem pēdējo divu nedēļu laikā.

Vienlaikus Aknīstes, Baltinavas, Ciblas, Mērsraga, Neretas, Rucavas un Vārkavas novadā pēdējo 14 dienu laikā nav reģistrēts neviens inficēšanās gadījums ar Covid-19.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados 2021.gada sākumā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 241,3 gadījumi.

43 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp 18 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Naukšēnu, Tērvetes, Riebiņu, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Rūjienas, Preiļu, Alūksnes, Aizkraukles novadā un Rēzeknē.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 55 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 42 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 39 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.