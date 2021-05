LETA

"airBaltic" atceļ visus lidojumus no Rīgas uz Minsku

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Pēc Latvijas valdības lēmuma un oficiālās rekomendācijas saņemšanas no Latvijas Civilās aviācijas aģentūras (CAA) no šodienas līdz turpmākam paziņojumam ir atcelti visi Latvijas lidsabiedrības "airBaltic" lidojumi no Rīgas uz Minsku, informēja aviokompānijā.