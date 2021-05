Opozīcija asi kritizē Staķi par Baltkrievijas karoga nomaiņu Rīgas pilsētā

Rīgas domes deputātu frakcijas "Saskaņa" priekšsēdētājs Konstantīns Čekušins atzina, ka pēdējo dienu notikumi Baltkrievijā ir satraucoši, taču nedrīkst pieņemt uz emocijām balstītus lēmumus.

Viņa ieskatā tas ir aizvainojoši, ka pilsētas mērs nevarēja izdomāt neko gudrāku kā "parādīt vidējo pirkstu un tas norādot uz attiecīgu līmeni," teica Čekušins.

"Vai šis žests kaut kā palīdzēs Baltkrievijas tautai," retoriski vaicāja politiķis.

Latvijas Krievu savienības (LKS) pārstāvis Miroslavs Mitrofanovs pavēstīja, ka Staķa un Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (JV) rīcība nomainot Baltkrievijas un arī Krievijas karogus, esot izraisījusi starptautisku skandālu un iedzīvotāju sašutumu.

20 Foto Līdzās citiem hokeja čempionāta dalībvalstu karogiem Baltkrievijas oficiālo karogu aizstāj ar vēsturisko sarkanbalto +16 Skatīties vairāk

Politiķi saņemot iedzīvotāju vēstules ar aicinājumu sodīt politiķus, rosinot piespriest sākot ar administratīvo sodu vai pat nošaut vai pakārt, teica Mitrofanovs, raksturojot, cik ļoti cilvēki ir sašutuši.

Tādēļ LKS aicināja domes deputātus balsot par viņu priekšlikumu papildināt Rīgas pilsētas pašvaldības nolikumu ar normu, kas paredzētu, ka mēram, pirms piedalīšanās šādās politiskās akcijās būtu jāsaņem domes pilnvarojums.

LKS rosināja noteikt, ka pašvaldība piedalās valsts mēroga, nevalstisko organizāciju un starptautiskos pasākumos, kuru mērķis ir paust atbalstu kādai personai, cilvēku grupai vai idejai, ja attiecīga pasākuma rīkošana ir paredzēta pašvaldības gada budžetā, vai apstiprināta ar sevišķu domes vai Ministru kabineta lēmumu.

Arī "Saskaņas" pārstāve Anna Vladova pauda nožēlu par mēra rīcību, paziņojot, ka hokeja svētki Rīgā ir sabojāti un Staķis vairs nav viņas mērs.

Opozīcijas ieskatā turpmāk Rīgā vairs nekad nenotiks ne tikai Pasaules hokeja čempionāts, bet nevienas pasaules mēroga sporta sacensības, jo starptautiskās sporta federācijas baidīsies sūtīt šurp savus sportistus.

Jau ziņots, ka svētdien aviokompānijas "Ryanair" lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, tika likts mainīt kursu un doties uz Minsku, kur tika aizturēts viens no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba loceklis, opozīcijas medija "Nexta" dibinātājs Romāns Protasevičs, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.

Reaģējot uz šo notikumu, pirmdien Rīgā, pie viesnīcas "Radisson Blu Hotel Latvija", kur izlikti pasaules čempionāta hokejā dalībvalstu karogi, Baltkrievijas oficiālais karogs tika nomainīts pret Baltkrievijas vēsturisko sarkanbalto karogu.

Tādēļ Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Einārs Semanis pirmdien izsaukts uz Baltkrievijas Ārlietu ministriju, kur iepazīstināts ar lēmumu likt Latvijas vēstniecības Minskā diplomātiem atstāt valsti.

Atbildot uz Baltkrievijas rīcību, Latvijas ĀM izsauca Baltkrievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi, lai informētu par identisku rīcību un Baltkrievijas diplomātu izraidīšanu līdz attiecību normalizēšanas brīdim.