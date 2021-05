Kalniņa-Lukaševica: pēc diplomātu izraidīšanas būs grūtības palīdzēt Latvijas pilsoņiem Baltkrievijā

Amatpersona skaidroja, ka Baltkrievija pieprasījusi valsti pamest visiem Latvijas diplomātiem, izņemot vienu tehnisko darbinieku, kas var pieskatīt vēstniecības ēku.

Diplomātu izraidīšana nozīmē to, ka prom dosies arī konsulāra darbinieki, kas ierasti sniedz palīdzību Latvijas pilsoņiem Baltkrievijā. Kalniņa-Lukaševica pauda, ka līdz ar diplomātu izraidīšanu turpmāk nebūs iespēju ne vien tiešā veidā palīdzēt Latvijas pilsoņiem, bet arī izsniegt vīzas Baltkrievijas patvēruma meklētājiem.

Jautāta, vai Latvijas valstspiederīgajiem nebūtu iesakāms nedoties uz Baltkrieviju, ĀM pārstāve uzsvēra, ka situācija attīstās spirālveidā un eskalējas. "Iespējas nodrošināt mūsu pilsoņu drošību tur ir ierobežotas, tāpēc jāsaka, ka situācija nav droša un risks pastāv," atzina Kalniņa-Lukaševica.

Eiropadome pirmdienas vakarā vienojās par ekonomisku un personālu sankciju noteikšanu pret Baltkrieviju, tostarp aizliedzot Baltkrievijas aviosabiedrībām lidojumus Eiropas Savienības (ES) gaisa telpā un liedzot tām piekļuvi ES lidostām. Eiropadome šādi atbildēja uz pasažieru lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu Minskā, kas tika veikta ar mērķi aizturēt Baltkrievijas opozīcijas žurnālistu.

Eiropadome stingri nosodīja svētdien notikušo lidsabiedrības "Ryanair" piespiedu nosēdināšanu Minskā, kas apdraud aviācijas drošību, un Baltkrievijas varas iestāžu veikto žurnālista Romāna Protaseviča un viņa draudzenes Sofijas Sapegas aizturēšanu.

Eiropadome pieprasīja nekavējoties atbrīvot abus aizturētos un garantēt viņu pārvietošanās brīvību. Tā arī aicināja Starptautisko civilās aviācijas organizāciju (ICAO) steidzami izmeklēt šo nepieņemamo bezprecedenta incidentu.

ES valstu un valdību vadītāji aicināja Eiropadomi pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par sankciju noteikšanu personām un organizācijām, kas saistītas ar šo incidentu, kā arī pieņemt turpmākas mērķtiecīgas ekonomiskās sankcijas.

Eiropadome aicināja visas ES bāzētās aviosabiedrības izvairīties no lidošanas virs Baltkrievijas.

ES valstu līderi aicināja Eiropadomi veikt nepieciešamos pasākumus, lai aizliegtu Baltkrievijas aviosabiedrībām pārlidot ES gaisa telpu un nepieļautu šo aviosabiedrību lidmašīnu piekļuvi ES lidostām.

Eiropadome arī solidarizējās ar Latviju pēc tās diplomātu nepamatotās izraidīšanas.

Svētdien lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Tika aizturēta arī Protaseviča draudzene Sofija Sapega, kas arī bija starp lidmašīnas pasažieriem.