Nacionālā teātra direktors uzkrājis 23 000 eiro

LNT direktoram pieder zeme Krimuldas pagastā un 2019. gada automašīna "Škoda Kodiaq". Tāpat viņam pieder kapitāla daļas SIA "Panteons", kuru kopējā vērtība ir 1000 eiro.

Pagājušajā gadā procentos no AS "SEB banka" viņš saņēmis 20 centus, savukārt honorārā no Latvijas Profesionālo aktieru apvienības 41 eiro, no Nacionālā teātra - 1588 eiro, no SIA "Onair Studios" - 352 eiro, bet no SIA "Seriālu mājas" - 3044 eiro. Savukārt algā no LNT viņš saņēmis 42 998 eiro, bet kā citi ienākumi deklarācijā norādīti 780 eiro no Nacionālā teātra.

Kopumā 2020. gadā LNT direktora ienākumi bijuši ļoti līdzīgi iepriekšējā gada ienākumiem - 2019. gadā Vimba deklarējis ienākumus 48 291 eiro apmērā, bet 2020. gadā - 48 803 eiro apmērā.

Kultūras ministrija Vimbu izraudzījās par LNT valdes locekli 2018. gadā. Viņš bija LNT aktieris kopš 2007. gada. Savukārt no 2009. gada viņš veidojis režijas darbus šajā teātrī.

Vimba absolvējis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultāti, savukārt Latvijas Kultūras akadēmijā ieguvis bakalaura grādu mākslās un maģistra grādu teātra mākslā.

Stājoties amatā, viņš nomainīja toreizējo LNT valdes locekli Ojāru Rubeni, kurš teātri vadīja no 2006. gada pavasara.