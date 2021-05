Henkuzens un Mūrmane-Umbraško nesaskata savu vainu vakcīnu iepirkumos konstatētajās nepilnībās

Šādu nostāju abas bijušās amatpersonas pauda piektdien notikušajā parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdē, kas tika rīkota, "lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosauktu to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas Latvijai".

Komisijas deputāts Viktors Valainis (ZZS) abām personām jautāja, vai tās uzskata, ka "ir vainīgas pie visa tā, kas noticis saistībā ar vakcīnu iepirkumiem". Mūrmane-Umbraško lūdza deputātu precīzāk noformulēt jautājumu, jo vakcīnu iepirkumi un piegādes sastāv no daudziem procesiem. Valainis savukārt norādīja, ka "no veselības ministra retorikas un presē paustā, šobrīd jūs esat atbrīvota no amata par to, ka ir pieļautas kļūdas stratēģiskajos iepirkumos".

Bijusī Veselības ministrijas valsts sekretāre šajā saistībā precizēja, ka netika atbrīvota no amata, bet gan rotēta uz citu amatu, vienlaikus atzīstot, ka tajā, ka vakcīnas netika piegādātas, savu vainu nesaskata.

Arī Henkuzens sacīja, ka savu vainu nesaskata un plāno pārsūdzēt viņam piemēroto disciplinārsodu. Šādu nostāju bijusī amatpersona pamatoja ar faktu, ka ne ZVA direktora, ne arī vakcīnu pret Covid-19 darba grupas, kuru Henkuzens vadīja, darba un pienākumu aprakstā nav punkta, kas norādītu, ka viņam jāveic vakcīnu iepirkumi.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) ierosināja disciplinārlietu pret Henkuzenu par iespējamu amata pienākumu nepildīšanu, nolaidīgu vai nekvalitatīvu pildīšanu, ja tā dēļ nodarīts valsts interesēm būtisks kaitējums.

Disciplinārlieta tika ierosināta, jo Henkuzens 2020.gada 22.decembra Ministru kabineta sēdē sniedza neprecīzu informāciju par Latvijai pieejamo "Pfizer/Biontech" vakcīnas papilddevu skaitu. Šīs rīcības rezultātā valdība uzdeva Veselības ministrijai organizēt līdz 100 000 papildu vakcīnas devu iegādi no "Pfizer/BioNTech", nevis 420 707 vakcīnas devu iegādi.

Pēc disciplinārlietas izskatīšanas Henkuzens tiks pazemināts Veselības inspekcijas vadītāja vietnieka veselības aprūpē amatā, taču šī disciplinārsoda izpildi plānots sākt no dienas, kad viņš atgriezīsies no bērna kopšanas atvaļinājuma.

Henkuzens rakstiskā atbildē gan norādījis, ka viņš konceptuāli nepiekrīt disciplinārsodam un aizstāvēšot savas tiesības "tālākās instancēs".

Tāpat ziņots, pēc konstatētajām problēmām pērn veiktajos vakcīnu pret Covid-19 iepirkumos uz amatu Veselības inspekcijas vadībā bija iecerēts aizrotēt Mūrmani-Umbraško, taču viņa tam nepiekrita un iesniedza atlūgumu.