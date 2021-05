Ilustratīvs foto. (Foto: Shutterstock)

Man ir 16 gadi, bet vecāki neļauj vakcinēties. Ko darīt?

Šonedēļ sākta pusaudžu vecumā no 16 gadiem vakcināciju pret Covid-19 vispārējā kārtā. Saistībā ar to pie portāla Jauns.lv vērsās kāds pusaudzis, kurš vēlas saņemt potes pret Covid-19, taču viņa vecāki neļaujot to darīt.