Aizdomās par mēģinājumu izkrāpt "Olainfarm" akcijas aizturēta bijusī valdes locekle Beļeviča

Kā ziņots, "Olainfarm" lielākā akcionāra "Olmafarm" valdes loceklis Pēteris Rubenis 10.maijā paziņoja, ka, pateicoties VP operatīvam darbam, ir ticis novērsts mēģinājums izkrāpt "Olmafarm" piederošās "Olainfarm" akcijas, taču plašāku informāciju viņš nesniedza.

"Nekā personīga" skaidroja, ka jau trīs gadus notiek cīņa par kontroli "Olainfarm" un kāds Čehijas uzņēmums apgalvo, ka kļuvis par lielāko kompānijas akcionāru, taču policija izmeklē aizdomas, ka darījums patiesībā ir krāpšana, un lietā aizturējusi vismaz trīs personas. "Nekā personīga" rīcībā esoši dokumenti liecinot, ka kopā ar šo čehu firmu pie akcijām plānojuši tikt arī "Olainfarm" padomes locekļi Haralds Velmers un Kārlis Krastiņš.

Kopš 2019.gada Valērija Maligina mantinieču karš bija iesaldēts. "Olainfarm" kontrolē nepilngadīgās Annas Emīlijas Maliginas māte Signe Baldere-Sildedze. Pārējo mantinieču Irinas Maliginas un Nikas Saveļjevas pārstāvji tiesās cenšas to mainīt, bet līdz šim - neveiksmīgi. Viņas visas savas akcijas vēlas pārdot.

Katrai mantiniecei tiešā veidā pieder nepilni 8% "Olainfarm" akciju. Vēl 42% īpašnieks ir uzņēmums "Olmafarm". Teorētiski tas pieder visām trim vienādās daļās, realitātē to kontrolēja Balderes-Sildedzes izraudzītā valdes locekle Beļeviča. Saskaņā ar tiesas lēmumu Beļeviču nomainīt varētu tikai tad, ja visas trīs mantinieces par to vienotos. Tāds scenārijs vēl pirms mēneša bija neticams, vēstīja raidījums.

Milana Beļeviča (Foto: LETA)

Saskaņā ar Balderes-Sildedzes stāstīto, 18.aprīlī notikusi tikšanās, kurā piedalījusies viņa, Beļeviča, Krastiņš un Velmers.

Tikšanās laikā piedāvāta Balderei-Sildedzei nesaprotama shēma, kuras rezultātā čehi pārņemtu "Olmafarm" piederošos 42% "Olainfarm" akciju bez pārējo mantinieču akcepta.

Baldere-Sildedze apgalvo, ka piedāvājumam nepiekrita. Baidoties zaudēt vērtīgās akcijas, viņa piedāvājusi pārējām mantiniecēm vienoties par Beļevičas nomaiņu. Pirmo reizi trīs gadu laikā visas trīs bijušas vienā frontes pusē.

Pēc Rubeņa stāstītā "Nekā personīga", 26.aprīlī līdzmantinieces vienojoties iecēla vienu kopīgu pārstāvi, kura nolēma izdarīt izmaiņas valdē, atceļot uzticību zaudējušo Beļeviču un ieceļot jaunus valdes locekļus, tostarp Rubeni.

Jau pēc mantinieču lēmuma Beļeviča centusies "Olainfarm" akcijas pārvest uz kontu bankā "Blue Orange". "SEB banka" uzdevumu neizpildījusi, un akcijas palikušas, kur bijušas.

30.aprīlī Signes Balderes-Sildedzes pulksteņu veikalā ieradušies divi čehu investoru pārstāvji, kuri paziņojuši, ka ir "Olainfarm" 42% akciju īpašnieka pārstāvji un devuši pāris stundas laika izlemt, vai Baldere-Sildedze būs kopā vai pret jauno akcionāru.

Baldere-Sildedze raidījumam stāstīja, ka šie divi čehu pārstāvji izvilkuši līguma kopiju no portfeļa un pateikuši, ka ir jaunie "Olmafarm" piederošo "Olainfarm" akciju īpašnieki, tātad kontrolpaketes turētāji.

"Tā saruna sanāca uzreiz tāda varbūt drusku īsāka un asāka no manas puses. Es viņiem palūdzu pamest tikšanās vietu," "Nekā personīga" atstāstīja Baldere-Sildedze.

Čehi uzrādījuši ar 26.aprīli datētu Beļevičas parakstītu dokumentu. Tieši 26.aprīlis esot bijusi pēdējā diena, kad Beļeviča bijusi "Olmafarm" valdē. No otras puses to parakstījis Čehijas firmas "Black Duck Invest" pārstāvis Vojteks Kačena. Mantinieču pārstāvji uzskata, ka līgums ir fiktīvs. To pierādot līguma notāra apliecinājums, kas datēts ar 27.aprīli.

Kopā ar Kačenu uz tikšanos bijis ieradies Tibors Bokors. Kad pēc dažām stundām viņi sēdušies lidmašīnā uz Minheni, čehus aizturējusi policija.

Rubenis raidījumam apliecināja, ka "Olmafarm" pārstāvji nekavējoties vērsušies policijā, kura reaģējusi ļoti operatīvi, kā rezultātā 30.aprīlī čehu pārstāvji aizturēti.

Likumsargi aizturējuši arī Beļeviču. Saistībā ar notikušo sākts kriminālptocess par iespējamu krāpšanu lielā apmērā, dokumentu viltošanu un pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu. "Olainfarm" akcijām esot uzlikts arests.

Beļeviča "Nekā personīga" nevēlējās komentēt radušos situāciju, aizbildinoties ar sensitīvu informāciju. "Jebkāda mana rīcība ir veikta likuma ietvaros, es esmu absolūti pārliecināta par savu jebkādas rīcības tiesiskumu, un tuvākajā laikā es nākšu ar publisku paziņojumu," solīja Beļeviča.

Kā vēstīja raidījums, čehi uzstāj, ka darījums ir spēkā un prasa "Olainfarm" akcijas. Par tām solītā cena bijusi 40 miljoni eiro. Līgumā gan ietverts nosacījums, ka summa būtu mazāka, ja obligātajā akciju atpirkumā čehiem nāktos atpirkt arī pārējās mantinieču akcijas.

"Black Duck Invest" pārstāvis Kačena "Nekā personīga" apstiprināja, ka Čehijas uzņēmums vedis pārrunas par "Olainfarm" akciju iegādi no lielākā uzņēmuma akcionāra SIA "Olmafarm" un rezultātā šis darījums esot noslēdzies. "Mēs izmantosim jebkuru juridisku ceļu, lai nodrošinātu to, ka šis pilnībā leģitīmais darījums tiek īstenots. Mēs esam gatavi izteikt publisku piedāvājumu pārējiem "Olainfarm" akcionāriem atbilstoši Latvijas likumiem," apgalvoja Kačena, piebilsts, ka ir saniknots par metodēm, kuras izmanto citi uzņēmēji Latvijā, kas acīmredzot vēlas iegādāties tās pašas akcijas.

Saskaņā ar Čehijas komercreģistra datiem, firma dibināta martā un tās patiesais labuma guvējs ir Tomašs Kršeks, vēstīja raidījums.

Baldere-Sildedze apgalvo, ka šie paši čehu investori, pārstāvot citu kompāniju, jau pirms pāris gadiem pie viņas vērsušies ar priekšlikumu nopirkt meitas Annas Emīlijas mantotās "Olainfarm" akcijas. "Bet tajā brīdī man jau bija noslēgts priekšlīgums, Annai bija noslēgts priekšlīgums arī ar bāriņtiesas atbalstu. Un man jau bija, mums jau bija citas saistības, bet mēģinājums, sarunas bija."

Ar Kršeku un viņa menedžeriem Balderi-Sildedzi iepazīstinājis "Olainfarm" padomes loceklis un investīciju kompānijas "Prudentia" vadītājs Krastiņš. Viņš un maksātnespējas administrators Velmers centušies pārliecināt mantinieces pārdot savas akcijas čehiem.

"Black Duck Invest" reģistrēts Prāgas centrā. Tajā pašā adresē atrodas arī kāda firma "VH Latvia Invest". Tās īpašnieks ir Kršeks, bet direktors - Velmers, vēstīja raidījums. Velmers gan apgalvoja, ka nav uzņēmumā aktīvi darbojies un uzņēmums nemaz aktīvi nedarbojoties.

"Nekā personīga" rīcībā nonākuši divi ar 15.martu datēti līgumu projekti. Tie liecinot par plānu nodot "Olainfarm" akcijas Čehijā dibinātai firmai. Savukārt tās akcionāri būtu "Black Duck Invest" un Velmera un Krastiņa uzņēmums.

Vaicāts, vai bija plāns piedalīties "Olainfarm" akciju iegādes darījumā, Velmers raidījumam atbildēja, ka tāda iespēja tika izskatīta - no investoru puses bija piedāvājums piedalīties viņam kā Latvijas puses pārstāvim. Konkrētajā "Black Duck" izteiktajā piedāvājumā, par kuru ir informējis "Olainfarm", Velmers gan, pēc paša teiktā, neesot piedalījies.

Krastiņš savukārt "Nekā personīga" norādīja, ka pazīst ļoti daudz dažādus investorus, kas pie viņa regulāri vēršas ar dažādiem jautājumiem. "Par tieši "Black Duck Invest" niansēm jājautā viņiem. Nekādā veidā es tieši ar šo uzņēmumu saistīts neesmu. Kādi dokumentu jums ir nonākuši, es tā akli nevaru komentēt."

"Olmafarm" aicinājis Velmeru un Krastiņu pamest "Olainfarm" padomi. To darīt viņi atsakās, jo tiesības atlaist padomes locekļus ir tikai akcionāru sapulcei. Nākamā sapulce plānota 18.jūnijā, taču pandēmijas dēļ tā, iespējams, nenotiks. Tādā gadījumā "Olmafarm" rosinās padomi mainīt attālinātā balsošanā. Viņu atbrīvošanu vēlas otrs "Olainfarm" akciju kārotājs "Recipe Plus", bet Balderes-Sildedzes uzticību viņi zaudējuši, iesaistoties "Olainfarm" akciju pārņemšanas plānošanā, vēstīja raidījums.

Biržā kotētā akciju sabiedrība "Olainfarm" ir 20.vietā Latvijas vērtīgāko uzņēmumu sarakstā. Ekspertu aprēķini liecina, ka uzņēmuma cena ir ap 220 miljoniem eiro. Tas gan ir ievērojami mazāk nekā Valērija Maligina laikā, kad "Olainfarm" bija 10.vietā, bet tā vērtība - aptuveni 350 miljoni eiro.