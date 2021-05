Valdošās koalīcijas partijas ir samierinājušās, ka NA iegūs papildu ministra portfeli, norāda politologs

Runājot par reālo perspektīvu, kas saistīta ar pašreizējiem politiskajiem notikumiem, Rozenvalds kā vienu no variantiem pieļāva, ka varētu saglabāties līdzšinējā valdība ar jaunu ministru amatu sadali, kas jau ir sākusies. Tomēr neskaidrs esot jautājums par to, vai valdības koalīcijā paliks "KPV LV". Politologs atzīmēja, ka nerunā par Saeimas deputāta Ata Zakatistova grupas piecinieku, kas viegli varot pārvērsties arī četriniekā.

"Es runāju par tiem pieciem deputātiem, kas saucas partijas "KPV LV" frakcija. Par tās piederību valdošajai koalīcijai varētu diskutēt," atzīmēja Rozenvalds.

Profesors atgādināja Saeimas 15.aprīļa balsojumu par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV), kurā četri no pašreizējiem partijas "KPV LV" deputātiem nepiedalījās, kas pēc būtības faktiski nozīmējot neuzticības izteikšanu premjeram. Tāpat esot jāņem vērā labklājības ministres Ramonas Petravičas (KPV LV) paziņotais, ka valdība sevi ir izsmēlusi un ka "KPV LV" frakcija var paplašināties.

Rozenvalds norādīja, ka pastāv ļoti reāla iespēja, ka "KPV LV" valdībā nebūs, un tas nozīmē, ka partijas ministru portfeļus varētu pārdalīt. Viņa ieskatā, Jaunā konservatīvā partija (JKP) nepalaidīs garām iespēju tikt pie vēl viena ministra posteņa un, iespējams, tas būs iekšlietu ministra portfelis.

"Pašreiz tie ir minējumi un atklāti jautājumi, kā tas viss izveidosies pirmdien. Pašreiz tie argumenti, kas skan no "KPV LV" puses, maigi izsakoties, ir diezgan nevarīgi, jo uzstāt uz to, ka viņiem kādreiz ir bijis sadalījums, rēķinoties ar to, ka viņi bija 16, bet tagad palikuši vien pieci un ka viņi var pretendēt uz tiem pašiem trīs ministru posteņiem, manuprāt, nav visai reāli," sacīja politologs.

Viņš piebilda - gadījumā, ja "KPV LV" no valdības aizies, viens no Zakatistova piecinieka - Aivars Geidāns - zaudēs savu vietu Saeimā, jo to viņš ieguva uz laiku, kamēr Petraviča ir labklājības ministre. Līdz ar to Zakatistova piecinieks varot pārvērsties par četrinieku, jo pieļaujams, ka Petraviča nebūs Zakatistova sabiedrotā.

Jauns.lv jau rakstīja, ka ministru amatu proporcijas maiņai patlaban piekrituši trīs koalīcijas partneri, savukārt JKP un "KPV LV" šo jautājumu vēl pārdomās, pēc tikšanās ar partneriem žurnālistiem piektdien pastāstīja Ministru prezidents.

Kariņš pauda, ka aizvadītais gads visiem bijis izaicinājumu pilns, kas skāra arī koalīciju. Premjers uzsvēra, ka labā ziņa esot tas, ka visi koalīcijas partneri ir vienprātīgi par gatavību turpināt darbu kopā un strādāt, lai ne tikai valsti izvestu no Covid-19 krīzes, bet arī turpinātu strādāt pie virknes sāktu reformu.

Patlaban koalīcija nonākusi situācijā, kurā NA ir skaidri paudusi vēlmi pārdalīt ministru proporcijas koalīcijā.

"Par to šodien arī runājām, un par to nepieciešama vienprātība koalīcijā. NA, "Attīstībai/Par!" un "Jaunā vienotība" ir gatavi runāt par iespējamu proporciju pārdali, bet "KPV LV" un JKP izteica, ka viņiem būtu nepieciešams laiks, lai partiju iekšienē izdiskutētu gatavību meklēt risinājumus," stāstīja Kariņš.

Par minēto JKP un "KPV LV" jātiek skaidrība līdz pirmdien, 17.maijā, gaidāmajai koalīcijas sanāksmei.