Šmidre arī pēc apstiprināšanas ministra amatā neplāno pievienoties kādam politiskajam spēkam

Viņš stāstīja, ka "KPV LV" viņu uzrunājusi pirms pāris nedēļām, tomēr sākotnēji Šmidre šādu aicinājumu neesot uztvēris īpaši nopietni. Tomēr viņš piekritis, uzsverot, ka viņš būs bezpartejisks neatkarīgs kandidāts.

"Tā kā es nepieeju šim jautājumam no politiskā skatu punkta un nelieku priekšā politisko karjeru, mani Ekonomikas ministrija vairāk interesē kā valsts institūcija, kura varētu daudz ko izdarīt valsts ekonomikai. Principā tā ir vienīgā ministrija, kurai jāpārstāv uzņēmēju intereses un jāattīsta bizness," sacīja Šmidre.

Jautāts, vai un kuras ir tās konkrētās lietas, ar kurām viņš gribētu sākt savu darbu ekonomikas ministra amatā, ja tajā nokļūs, Šmidre sacīja, ka vajadzētu sākt ar sāpīgajiem jautājumiem, kuri šobrīd ir aktuāli un nav atrisināti.

"Bez detaļām man šobrīd nav redzējuma, uz kuru pusi tas risināsies, bet tas, kas uz šodienu ir aktuāls, ir, pirmkārt, visi Covid-19 pandēmijas noteikumi no ekonomikas aspekta. (..) Man kaut kā liekas, ka Ekonomikas ministrija neizpilda savas funkcijas par to, ka viņiem jāstāv tieši uzņēmēju pusē," teica Šmidre.

Tāpat viņš izcēla jautājumus, kas saistīti ar elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenti. "Es gribētu savā plānā iekļaut arī stratēģiskus jautājumus, kuri saistīti ar ekonomikas attīstību. Man diezgan nopietna pozīcija būtu mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts un attīstība. Manuprāt, viņi zināmā mērā ir apieti no valdības puses," pauda ekonomikas ministra amata kandidāts.

Šmidre atzina, ka viņa plāni izklausās diezgan vispārīgi, tomēr uzsvēra, ka nopietnus jautājumus nedrīkst pieņemt bez nopietnas analīzes. Viņš pauda, ka pašreiz vēl būtu pāragri runāt arī par to, kurus cilvēkus viņš ņemtu savā komandā kā ekonomikas ministrs, ja par to kļūtu. "Tik tālu vēl nav par to domāts. Protams, ir pazīstami cilvēki, speciālisti dažādās jomās, profesionālās asociācijās, bet par to vēl ir pāragri runāt," viņš sacīja.

No Šmidres teiktā arī izriet, ka viņu kā neatkarīgu kandidātu pašreiz nebaida "KPV LV" nestabilitāte. "Neatkarīgs ministrs ir neatkarīgs. Tas nozīmē, ka aiz muguras nebūs politiskā spēka un ceļš šeit ir tīri diplomātisks - apzināties, kura no frakcijām kopumā kādus soļus atbalstīs un kurus - ne. Ja zvaigznes saliksies tā, ka man vajadzēs ieņemt šo amatu, tad viena no lietām būs mans stratēģiskais plāns, kuru uzreiz vajadzēs saskaņot ar frakcijām," teica Šmidre, vienlaikus uzsverot, ka pamatā jebkurā gadījumā būs viņa kā neatkarīgā ministra plāns.

Viņš arī pauda cerību uz sociālo partneru atbalstu gadījumā, ja kļūs par ministru.

Jau vēstīts, ka partija "KPV LV" šodien tikšanās reizē ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) un viņa pārstāvēto "Jauno Vienotību" ir izvirzījusi savu ekonomikas ministra amata kandidātu bezpartejisko uzņēmēju Pēteri Šmidri, informēja "KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Māris Možvillo.

Saskaņā ar koalīcijas līgumu Ministru prezidentam Šmidre arī būtu jāvirza uz Saeimu apstiprināšanai ekonomikas ministra amatā, skaidroja "KPV LV" frakcijas vadītājs.

Ziņots arī, ka pēc tam, kad "KPV LV" Saeimas frakcija izlēma atsaukt Jāni Vitenbergu (NA) no ekonomikas ministra amata, Kariņš izpildīja solījumu par Vitenberga demisijas pieprasīšanu, lai tiktu ievērots koalīcijas līgums.

Tikmēr Nacionālā apvienība, uz kuru Vitenbergs pārgājis no "KPV LV", rosinās Kariņu un koalīcijas partnerus vienoties par izmaiņām koalīcijas līgumā, kā arī nodot Ekonomikas ministriju (EM) tās pārraudzībā, izriet no NA līdera Raivja Dzintara paustā. Ja tas tiktu akceptēts, Vitenbergam pavērtos iespēja atkārtoti ieņemt ekonomikas ministra amatu.