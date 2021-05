LETA

Neskaidrības par "AstraZeneca" vakcinēto ierobežojumu atvieglojumiem. Kā īsti ir?

Indijā, kur šobrīd norit smaga cīņa ar Covid-19 vīrusu, identificēti trīs varianti, no kuriem viens radījis īpašas bažas. Britu amatpersonas lēš, ka šī Covid-19 mutācija varētu būt spējīga izplatīties vēl ātrāk nekā nu jau visā Eiropā dominējošais Lielbritānijas variants, kas sākotnēji tika identificēts Kentā. Mūsu Veselības ministrija šī varianta draudus ietvēra skaidrojumā par to, kāpēc ar "AstraZeneca" potētie pēc jaunajiem noteikumiem drīkst neievērot pašizolāciju, atgriežoties no ārvalstīm, tikai pēc pilna vakcinācijas kursa saņemšanas.