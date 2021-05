Četru mēnešu laikā "Maxima" ziedojusi 206 000 pārtikas vienību

“Ilgtspēja, pārdomātu un gudru resursu izmantošana ir daļa no “Maxima” DNS. Jau vairākus gadus iestājamies par iniciatīvu ziedot pārtikas produktus organizācijām, lai palīdzētu mazāk aizsargātai sabiedrības daļai, tādējādi arī mazinot radīto pārtikas pārpalikumu apjomu.Arī šogad mēs turpinām iesākto un ziedojam pārtikas produktus tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams.Šī gada pirmajos mēnešos esam sasnieguši rekordlielu ziedojumu apjomu – 206 000 pārtikas vienības.Papildus tam, lai veicinātu produktu pilnu aprites ciklu, veikalos regulāri veicam pārtikas produktu monitoringu un, tuvojoties derīguma termiņa beigām, īstenojam cenu samazināšanas aktivitātes, tādējādi padarot produktus vēl pieejamākus sabiedrībai, vienlaikus mazinot iespējas, ka produkti varētu nonākt pārtikas pārpalikumos. Mēs ticam, ka piemēra rādīšana sākas ar sevi, tāpēc izglītojam arī savus darbiniekus par ilgtspējas jautājumiem un savu ietekmi uz vidi, kā samazināt pārtikas pārpalikumus savās mājās, tostarp vides un mūsu pašu ieradumu mijiedarību,” stāsta “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

Lai veicinātu pilnvērtīgu pārtikas produktu uzņemšanu uzturā un izvairītos no apstākļiem, kad no kāda iecienīta produkta ir jāatvadās beigušās derīguma termiņa dēļ,ir svarīgisekot līdzi saviem ikdienas paradumiem un dienas ritmam. Visbiežāk pārtikas pārpalikumi rodas tāpēc, ka iegādājamies produktus tādā apjomā, kādā nevaram tos patērēt, tāpēc esam apkopojušiļoti praktiskus un vienkāršus padomus, kā to vērst par labu:

1. Nereti ieejot veikalā tad, kad esi izsalcis, pārņem vēlme iegādāties visu, ko sirds un vēders kāro, tāpēc apmeklē veikalu tad, kad esi paēdis.



2. Dodies uz veikalu ar iepirkuma sarakstu, tas novērsīs vai vismaz samazinās vēlmi iegādāties ko lieku. Saplāno savu maltīti nedēļu uz priekšu un nopērc pamatlietas vienā reizē pēc jau iepriekš sagatavota saraksta.



3. Pievērs uzmanību ledusskapja temperatūrai. Lai produkts saglabātos ilgāk svaigs, tai būtu jābūt robežās no 0° līdz 5°C, kā arī pēc iespējas īsākā laikā nogādā tos ledusskapī.



4. Plāno savas maltītes porcijas. Lai izvairītos no pārtikas pārpalikumiem, kuri tiek izmesti atkritumos, iesakām uz šķīvja likt mazākas porcijas –labāk ir paņemt papildporciju, nekā izmest neapēsto atkritumos.



5. Seko līdzi ražotāju instrukcijām pārtikas pagatavošanā. Tas ne tikai palīdzēs pagatavot maltīti, bet arī rādīs, cik cilvēkiem konkrētais produktu apjoms ir paredzēts. Vai zināji, ka, ieberot rīsus vidēja izmēra krūzē, to daudzums pietiks 3-4 porcijām?



6. “Ieteicams līdz” un “Izlietot līdz” nozīme uz iepakojuma – kā neapjukt? Termins “Ieteicams līdz” ir minimālais ražotāja norādītais datums, līdz kuram produkts saglabā savu kvalitāti un tam raksturīgās īpašības. Produkts ir lietojams uzturā arī pēc šī termiņa beigām pie nosacījuma, ka ir atbilstoši uzglabāts, kā arī, ja tas smaržo un garšo labi. Tāpat jāņem vērā norādījums, kas paredz izlietot produktu pēc atvēršanas tādā termiņā, kā ražotājs ir norādījis. Savukārt “Izlietot līdz” norāda datumu, līdz kuram produktu var lietot droši. Šo apzīmējumu izvieto uz produktiem, kas ātri bojājas, piemēram, svaigām zivīm, gaļas, piena un piena produktiem. Arī šajā gadījumā svarīgi sekot uzglabāšanas nosacījumiem, lai pārtikas produkts nesabojātos ātrāk. Pēc šī termiņa beigām produkta lietošana uzturā tiek uzskatīta par nedrošu un nav ieteicama.

