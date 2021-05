No "KPV LV" aizgājušie deputāti piedāvās Kariņam parakstīt vienošanos par sadarbību

Pie frakcijām nepiederošie deputāti Atis Zakatistovs, Geidāns, Ivars Puga, Edgars Kronbergs un Janīna Kursīte šodien ir nodibinājuši "Stabilitātes grupu", par ko Saeimas Prezidijā ir iesniegti atbilstoši dokumenti.

Kā skaidro politiķi, grupas mērķis ir nodrošināt valdības stabilitāti krīzes apstākļos. Deputāti norāda, ka nav izslēgts, ka grupa paplašināsies, ja līdzīgi domājoši pie frakcijām nepiederoši parlamentārieši tai izvēlēsies pievienoties.

"Krīzes pārvarēšanas laikā, domājot par tautsaimniecības attīstības prognozējamību un par sabiedrības informētību, nav pieļaujamas vieglprātīgas darbības, kas šķeļ valdību un Saeimu," teikts grupas paziņojumā.

"Stabilitātes grupas" deputāti uzskata, ka tālredzība un valstiska domāšana radīs priekšnoteikumus, lai izvairītos no problēmām, kas rodas no atsevišķu partiju "īstermiņa domāšanas un politiskajiem ultimātiem".

Kariņš ar sava preses sekretāra Sandra Sabajeva starpniecību savukārt vēstī, ka šodien plkst.13 ar "Stabilitātes grupu" noslēgs vienošanos par sadarbību un atbalstu valdībai.

Deputātu grupas vārdā vienošanos parakstīs Zakatistovs.

Vienošanās paredz, ka Ministru prezidents un "Stabilitātes grupa" apņemas sadarboties valdības deklarācijā un valdības rīcības plānā noteikto kopīgo mērķu sasniegšanai, informē Sabajevs.

Kā ziņots, četri no minētajiem pieciem deputātiem 12.maijā paziņoja par aiziešanu no "KPV LV" frakcijas pēc tam, kad citi "KPV LV" kolēģi nobalsoja par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) atsaukšanu no amata.

Pēc "KPV LV" lēmuma par Vitenberga atsaukšanu Kariņš arī izdeva rīkojumu par Vitenberga demisiju no 14.maija.