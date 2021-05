Viņa stāstīja, ka jau no ceturtdienas "KPV LV" frakcijā atgriezīsies parlamentārietis Didzis Šmits, kā arī drīzumā frakcijai pievienosies citi deputāti, ar kuriem "KPV LV" esot "saskarsmes punkti dažādos jautājumos".

"Pie mums ir gatavi nākt cilvēki, kas ir brīvi, kas balso pēc saviem principiem, un ne tikai neatkarīgie deputāti," sacīja politiķe, pagaidām gan neatklājot šo deputātu vārdus, izņemot Šmitu. Petraviča solīja, tuvākajā laikā ziņot par "KPV LV" frakcijas sastāva izmaiņām.

"Pie mums ir gatavi nākt cilvēki, kas ir brīvi, kas balso pēc saviem principiem, un ne tikai neatkarīgie deputāti," sacīja labklājības ministre Ramona Petraviča. (Foto: Zane Bitere/LETA)

Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" viņa izteicās, ka līdz ar sastāva izmaiņām "KPV LV" jau drīzumā varētu kļūt par vienu no lielākajām frakcijām Saeimā. "Es varētu teikt, ka šis ir tāds sākums jaunam startam," komentēja Petraviča.

Vienlaikus viņa apliecināja, ka frakcijai ir divi kandidāti, ko virzīt uz ekonomikas ministra amatu, un par šo jautājumu tiks lemts jau šīs darba nedēļas laikā. Viens no kandidātiem esot iepriekš publiski jau izskanējušais uzņēmējs Pēteris Šmidre, kura virzīšanu atbalsta pati Petraviča. Sarunas ar uzņēmējiem par to gan vēl neesot bijušas, jo premjers tikai ceturtdienas vakarā atsauca no amata līdzšinējo ekonomikas ministru.

Kā ziņots, "KPV LV" Saeimas frakcija ceturtdien lēma, ka Jānim Vitenbergam (NA) ir jāatkāpjas no ekonomikas ministra amata. Tomēr līdz ar šī lēmuma pieņemšanu "KPV LV" Saeimas frakciju atstāja deputāts Aivars Geidāns, Janīna Kursīte, Ivars Puga un Edgars Kronbergs, kuri iestājās pret Vitenberga atsaukšanu no amata. Tādējādi "KPV LV" frakcijā palikuši pieci deputāti.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pēc "KPV LV" frakcijas lēmuma uzklausīšanas atsauca no amata Vitenbergu, taču koalīcijas partneri tagad aktualizējuši jautājumu par Saeimas frakciju skaitliskajiem lielumiem neproporcionālu valdības ministru portfeļu sadalījumu.

"KPV LV" ir gatava "cīņai līdz pēdējam", lai saglabātu tās pārraudzībā esošos ministru amatus, ceturtdien pauda politiskā spēka Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Māris Možvillo.

Kā ziņots, jautājums par Vitenberga tālāko darbu ministra amatā aktualizējās pēc viņa lēmuma atstāt "KPV LV" un pāriet uz Nacionālo apvienību "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK.