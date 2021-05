Krimināllietā pret trīs personām par jauna vīrieša nāvējošu piekaušanu Krāslavā, kā arī draudu izteikšanu, Daugavpils tiesa šodien atzina par vainīgu Valēriju Širokovu, piespriežot brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem ar probācijas uzraudzību uz vienu gadu un sešiem mēnešiem. Savukārt Dainim Kozindam piespriesta brīvības atņemšana uz četriem gadiem un sešiem mēnešiem ar probācijas uzraudzību uz vienu gadu un sešiem mēnešiem. Trešo apsūdzēto tiesa attaisnoja.

"Par apsūdzēto, kuru tiesa attaisnoja, netika iegūti pietiekami un neapšaubāmi pierādījumi, kas apstiprinātu apsūdzētā vainu nodarītajā noziegumā," komentēja tiesnese Geļena Simoņuka.

Daugavpils tiesa arī nosprieda solidāri piedzīt no Širokova un Kozindas valsts labā cietušajiem izmaksāto valsts kompensāciju 2150,01 eiro, mantisko zaudējumu kompensācijas 1149,5 eiro, morālā kaitējuma kompensācijas 44 852 eiro.

Tiesa noteikusi abiem apsūdzētajiem termiņu sprieduma labprātīgai izpildei daļā par kaitējuma kompensāciju samaksu - 30 dienas no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā, uzliekot par pienākumu iesniegt tiesas kancelejā maksājumu apliecinošus dokumentus. Tāpat noteikts piedzīt no Širokova valsts labā procesuālos izdevumus par valsts nodrošināta aizstāvja piedalīšanos pirmstiesas procesā 85 eiro apmērā, nosakot termiņu labprātīgai samaksai - 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams. Prokurore, apsūdzētie, cietušie un aizstāvji desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt lūgumu tiesai par pilna sprieduma sagatavošanu. Pilnu spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Latgales apgabaltiesā desmit dienu laikā no sprieduma pieejamības dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Daugavpils tiesā.

Iepriekš prokuratūra ziņoja, ka 2019.gada 20.jūlijā visi trīs apsūdzētie aplenca cietušo pie kafejnīcas Krāslavā un ar rokām un kājām izdarīja sitienus pa cietušā seju, galvu un ķermeni. Pēc tam viņi atstāja cietušo bezpalīdzības stāvoklī un aizbēga no notikuma vietas. Viens no apsūdzētajiem, dodoties prom, izteica arī draudus cietušā draudzenei.

Policija izsaukumu uz kautiņu Krāslavas centrā, netālu no izklaides vietas, saņēma 20.jūlija naktī. Cietušo, 1990.gadā dzimušu vīrieti, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi nogādāja Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kur gan neizdevās glābt viņa dzīvību.