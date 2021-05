Pārdod tūkstošiem eiro vērtus izcilu Latvijas vecmeistaru un mūsdienu gleznotāju darbus

Izsoļu nama pārstāvji Jauns.lv informē, ka glezniecības tehniku izsolē pārstāvēs tādi izcili mākslinieki kā Jānis Pauļuks, Rūdolfs Pinnis, Laima Eglīte, Aleksejs Naumovs, Herberts Siliņš, Kristīne Luīze Avotiņa, Laimdots Mūrnieks, Jāzeps Pīgoznis, Imants Vecozols un citi.

Ar visaugstāko sākumcenu novērtēts Jāņa Pauļuka (1906-1984) 1944. gleznotais darbs “Liedags” (audekls/eļļa, 69x84,5 cm), kura sākumcena novērtēta uz 7900 eiro, otrais dārgākais (4190 eiro) ir Rūdolfa Piņņa (1902-1992) 1960. gadā gleznotais “Mežs”, bet trešais vērtīgākā darba gods arī ticis Jāņa Pauļuka 1973. gadā tapušajai gleznai “Pludmales burzma novakarā” – 3500 eiro.

“Jēkaba” mākslas izsolē visdārgāk novērtētais darbs – Jāņa Pauļuka “Liedags” (sākumcena – 7900 eiro). (Foto: Publicitātes foto)

Mūsdienu glezniecības kontekstā jāizceļ Alekseja Naumova 2005. gada glezna “Romantiska diena Venēcijā”, kurā virmo māksliniekam raksturīgā spilgto krāsu palete. Gleznā mākslinieks ir meistarīgi atainojis spožās dienvidu saules gaismas spēles lagūnas ūdeņos un viegliem triepieniem iezīmējis ēku aprises uzburot tikai Venēcijai raksturīgu, bezrūpīgu noskaņu. Arī Kristīnes Luīzes Avotiņas 2014. gada gleznā “Iedvesmojošs maigums” krāsa ir nozīmīgs izteiksmes līdzeklis. Gleznas līdz smalkākajai niansei izsvērtajā kompozicionālajā risinājumā harmoniski sadzīvo ornamentāli ziedu atveidi un mākslinieces iemīļotais trauslas sievietes tēls. Lielformāta kompozīcijas pamatā ir smalks zīmējums, ko papildina koši krāsu salikumi. Dzīvespriecīgs krāsas piepilda arī latviešu mākslas klasiķa Herberta Siliņa 1968. gada gleznu “Tukums pavasarī”. Tajā māksliniekam raksturīgajā manierē ar dažādu faktūru bieziem krāsu triepieniem uzburta mazpilsētas aina saulainā pavasara dienā, ziedošo koku apjomus papildinot ar spilgtiem sarkanās, dzeltenās, zaļās un violetās krāsas akcentiem.

Latviešu glezniecības klasiķa Imanta Vecozola daiļradē krāsa manifestē izsmalcinātā tuvinātu toņu kolorītā, līdz smalkākajai niansei iedziļinoties dažādās baltās krāsas gradācijās. Gleznā “Klusā daba” atklājas mākslinieka pieeja motīva izvēlei – savās klusajās dabās viņš dod priekšroku vienkāršiem, laika un cilvēka pieskāriena apbružātiem sadzīves priekšmetiem ar raksturu. Gleznas divās dimensijās Vecozols uzbur neatkārtojamu noskaņu, izmantojot neitrālu krāsu paleti un ar izteiktas faktūras palīdzību tajā atainotajiem objektiem piešķirot teju taustāmu materialitāti.

Laimas Eglītes 2017. gada gleznā “Take it easy” atklājas mākslinieces iemīļotā tēma – vīrieša un sievietes savstarpējās attiecības. Nelielā formāta gleznā māksliniece ir meistarīgi panākusi spraigu dinamiku, izmantojot izteikti kontrastējošus krāsu laukumus un pārdomātu kompozīciju.

Izsoles izcilāko darbu vidū ir arī Rūdolfa Piņņa ap 1960. gadu vidu gleznotā abstraktā ainava ar nosaukumu “Mežs”. Mākslinieka dabas mīlestība ir materializējusies veselā meža tēmai veltītā gleznu ciklā, kur, abstrahējoties no tieša dabas tēlojuma, mākslinieks ir pietuvojies tās iekšējam kodolam. Mākslinieka ekspresīvā krāsu palete gleznā “Mežs” atklājas pilnā krāšņumā, ar enerģiskiem otas un paletes naža triepieniem iemūžinot dabas pirmatnējo spēku. Abstrahēts dabas tēlojums raksturīgs arī izcilā vecmeistara Jāņa Pauļuka daiļradei. Izsolē mākslinieks ir pārstāvēts ar gleznu “Pludmales burzma novakarē” kurā redzama viņam raksturīgā kompozīcijas dinamika un brīvais, virtuozais krāsas triepiens. Gleznas priekšplānā viegli ieskicētas sieviešu figūras, aiz kurām iegleznots atpūtnieku pūlis. Ar rotaļīgo triepienu palīdzību cilvēku figūras ieskicētas tikai tiktāl, lai ļautu skatītājam apjaust to klātbūtni, vienlaikus saglabājot kompozīcijas gaisīgo vieglumu.



Latvijas mākslas klasiķa, pazīstamā ainavu gleznotāja Jāzepa Pīgožņa 1997. gada glezna “Mākoņaina diena” ir raksturīgs mākslinieka ainavu glezniecības paraugs. Telpisko dziļumu tajā mākslinieks ir panācis ar dažādu, silti un vēsi zaļo toņu kombinācijām, skaidri iezīmējot ainavas nelīdzeno reljefu. Kontrastējot latviešu ainavistu darbos bieži sastopamajai ziemeļnieciski pelēkajai krāsu gammai, Pīgožņa gleznas krāsu paletē dominē vitalitāte un izteikts dzīvesprieks, parādot, cik dažāda var būt Latvijas ainava, atkarībā no gadalaika.

Izsolē pieejamas arī Romāna Sutas, Ilmāra Blumberga, Neles Zirnītes un citu autoru grafikas un tušas zīmējumi, kā arī Džemmas Skulmes, Kurta Fridrihsona, Jāņa Brektes un citu autoru akvareļi.

Izsolē tiks izsolīta arī plakātu kolekcija. Lietišķās mākslas priekšmetu piedāvājumā jāizceļ Iļģuciema stikla fabrikas trauku kolekcija. Kolekcijā ietilpst gan trauku komplekti, gan atsevišķi dažādās stikla apstrādes tehnikās tapuši trauki. Iļģuciema Stikla fabrikas produkcija mākslas priekšmetu tirgū joprojām piedzīvo pacēlumu – šāda tendence ir vērojama pēdējā gada laikā. Galerijas pārstāvji secina – mainoties tendencēm interjera dizainā, ir audzis pieprasījums pēc šādiem interjera priekšmetiem un traukiem, jo tie atkal iederas mājokļa iekārtojumā.

Izsolei ir atlasītas arī grāmatas, no kurām īpaši izceļams ir 1739. Gadā Leipcigā izdotais Ernsta Glika tulkotās Bībeles revīzijas otrais izdevums. Šī Bībeles izdevuma iniciators bija ievērojamais Brāļu draudzes darbinieks grāfs Ludvigs Nokolajs fon Cincendorfs (1700-1760). Latviešu Bībeles otrā izdevuma eksemplāra sākumcena ir 2400 eiro.