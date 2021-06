Viens no būtiskākajiem sadzīves avāriju iemesliem dzīvokļos ir saistīts ar plīsumiem ūdensvados. (Foto: Vida Press)

Kamēr pludos ūdens, tiesa desmit dienas lems

Sabiedrība Elmārs

Barkāns "Likums un Taisnība"

Viena no daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāju un iedzīvotāju lielākajām problēmām ir tā, ka viņi nevar iekļūt “pamestajos” dzīvokļos, kur notikusi, piemēram, ūdensvada avārija. Vai nu to iemītnieki nav mājās, vai arī viņi remontstrādniekus vienkārši nelaiž iekšā savā mājoklī. Un tad nu cieš visi nama iedzīvotāji - viņiem tiek atslēgts ūdens vai arī nolieti apakšējie stāvi, kamēr netiek novērsta avārija. Ne kaimiņiem, ne remontstrādniekiem, ne apsaimniekotājam nav tiesību ar varu iekļūt dzīvokļos vai to uzlauzt. Ko darīt?