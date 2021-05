Bez šāda “sertifikāta” mūsu ceļojums var pārvēsties divu nedēļu tupēšanā karantīnā ārzemju viesnīcā. Vienotais Eiropas Digitālais zaļais sertifikāts tiek solīts tikai pēc pāris mēnešiem.

Piemēram, Vācijā vakcinētajiem nav jāievēro komandantstunda un viņi bez bažām var iet pie friziera. Kipra atvērusi savas robežas pret Covid-19 vakcinētajiem, tai seko Grieķija un Izraēla. Pēc visa spriežot, šim piemēram drīz sekos arī citas valstis, bet Latvijā pilnībā vakcinētajiem cilvēkiem uz rokas netiek izdots neviens dokuments, kas arī starptautiski apliecinātu šo faktu. Latvijā to var pierādīt e-veselības sistēmā, bet – vai tā derēs arī ārzemēs?

Jauns.lv Ārlietu ministrijai jautāja: “Kā ceļotājam pierādīt, ka viņš ir vakcinējies? Kā šādu apliecinājumu iegūt, lai tas būtu derīgs arī aiz mūsu valsts robežām, lai ārvalsts atbildīgajām institūcijām nerastos šaubas, ka tas ir viltots?”

Ministrijas Komunikācijas grupa atbildēja visai “miglaini”: “Kamēr nav ieviests Digitālais zaļais sertifikāts, ceļotājiem jāseko katras valsts noteiktajām prasībām un aktuālajai informācijai. Informācija par ceļošanu var skatīt Ārlietu ministrijas mājas lapā: konsulārā informācija “Ceļo droši”.

Iepazīties ar informāciju par dažādās valstīs noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem un citu aktuālo informāciju par attiecīgo valsti ceļojumu brīdinājumos var arī portālā “Re-open EU”. Ja nepieciešama detalizētāka informācija par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, aicinām sazināties ar Latvijā akreditēto attiecīgās valsts pārstāvniecību”.

Arī Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta komunikācijas konsultante Agnese Strazda Jauns.lv atbildēja tikai ar “ieteikumiem”, nevis konkrētu attiecīgā dokumenta iegūšanas procedūras pamācību: “Līdz brīdim, kad iedzīvotājiem, kuri vakcinēti pret Covid-19 tiks nodrošināts digitāls apliecinājums par vakcinācijas faktu, ir iespēja izmantot trīs veidus, kā apliecināt vakcinācijas faktu:

Vakcinācijas pret Covid-19 faktu ierakstīt Potēšanas pasē un ņemt to līdzi, braucot pāri Latvijas robežām.

Izmantot iespēju no e-veselības izdrukātu vakcinācijas faktu.

Lūgt izziņu no ārsta par vakcinācijas faktu, ko ārsts var pārbaudīt e-veselībā.

Lai papildu nodrošinātos, pastāv iespēja dokumentu iztulkot nepieciešamajā valodā, kur attiecīgi tulkošanas pakalpojumu sniedzējs apliecina tulkojuma autentiskumu pret oriģināldokumentu”.

Bet, vai tas būs simtprocentīgi droši? Jauns.lv zvanīja uz vienoto diennakts tālruni 8345 ar Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai un uzdeva konkrētu jautājumu: “Kā pirms lidojumu uz Grieķiju iegūt apliecinājumu, ka esmu vakcinējies pret Covid-19, lai to “ņemtu par pilnu” Grieķijas varas iestādes?”

Atbilde bija viena: “Vērsieties pie ģimenes ārsta!”. Uz iebildi, ka šim apliecinājumam jābūt angļu valodā, sekoja nākamais jautājums: “Kad es saņemšu šo izziņu, vai man vajadzēs doties pie notāra un apstiprināt tulkojumu svešvalodā”. Uz to atkal visnotaļ nekonkrēta atbilde: “Droši vien”.

Savukārt Slimību profilakses un kontroles centrā Jauns.lv noskaidroja, ka pašreiz neviens ģimenes ārsts Latvijā neizraksta izziņas vai apliecinājumus par Covid-19 vakcināciju. Tādējādi vienīgā iespēja pašlaik ir no e-veselības sistēmas izdrukāt izziņu, ka esi veicis vakcināciju un doties to apstiprināt pie notāra. Citu alternatīvu neesot, un arī šī notariāli apstiprinātā izdruka no e-veselības nav simtprocentīga garantija, ka to “ņems par pilnu” ārzemēs. Situācija mainīšoties tikai tad, kad visā Eiropā būšot ieviests vienotais Digitālais zaļais sertifikāts, un tas būšot ne ātrāk kā vasaras beigās.

Jauns.lv interesējās arī ceļojumu birojos, kā noformēt šādu vakcinācijas fakta apliecinājumu? Atbildes bija teju identiskas: “Šoreiz nevarēsim palīdzēt ar atbildi, jo tā nav tūroperatora kompetencē, paši gaidām konkrētāku informāciju”.

Savukārt lidostas “Rīga” Komunikācijas vienības vadītāja Laura Kulakova Jauns.lv teica: “Šis gan nebūs jautājums mums, bet tām valstīm, kuras šādu prasību ieviesīs - kādus dokumentus tās uzskatīs par atbilstošiem”.

Tā kā pašlaik vakcinētie ceļotāji no Latvijas, kuri vēlas doties uz ārzemēm, kur ieviestas priekšrocības Covid-19 vakcinācijas kursu izgājušajiem, ir pilnīgā neziņā, kā rīkoties.

Un jāteic, ka šādā situācijā nav tikai latviešiem, bet arī citu ES valstu pilsoņiem. Eiropas Savienības tieslietu komisārs Didjē Reinderss, kurš atbild par zaļā sertifikāta ieviešanu, intervijā LTV teica, ka skaidrība par Digitālo zaļo sertifikātu, kas Covid-19 pandēmijas laikā atvieglos drošu un brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā, ātrākais būšot tikai jūnijā.